Что известно о привидениях в лондонском Тауэре

Лондонский Тауэр, стоящий на северном берегу Темзы и построенный в XI веке, успел побывать и крепостью, и королевской резиденцией, и монетным двором, и даже зоопарком. Правда, наибольшую известность крепость получила, как место заключения, пыток и казней. Как правило, в Тауэр отправляли политических и религиозных преступников, но были там заточены и те, кто не совершал преступлений, но мешал своим существованием влиятельным людям. За это они и лишались жизней. Чьи души так и не нашли упокоения и продолжают бросить по коридорам крепости, читайте в материале «Рамблера».

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Анна Болейн

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Самым знаменитым призраком лондонского Тауэра является Анна Болейн — вторая жена короля Генриха VIII и мать Елизаветы I. При жизни она не смогла родить наследника мужского пола, из-за чего и была отправлена в тюрьму по вымышленным обвинениям в предательстве и супружеской измене. В 1536 году Анну Болейн приговорили к смертной казни через обезглавливание мечом. После этого она была похоронена в безымянной могиле в часовне Святого Петра, как и многие другие узники Тауэра. Дух Анны Болейн иногда появляется неподалеку от места казни. Призрак королевы медленно прогуливается, держа в руках собственную голову и не обращая внимания на посетителей крепости.

Что интересно, Анна Болейн стала одной из трех женщин, обезглавленных на территории крепости, что спасло ее от позора публичной казни. Та же участь постигла и пятую жену короля Англии Генриха VIII Кэтрин Говард (ее обвинили в супружеской измене), а также некоронованную королеву Англии Джейн Грей, продержавшуюся на престоле лишь девять дней.

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Гай Фокс

Вместе со своими единомышленниками Гай Фокс планировал взорвать Палату лордов 5 ноября 1605 года — во время произнесения Якоковым I тронной речи. Но Пороховой заговор был раскрыт, а Гай Фокс был арестован и доставлен в лондонский Тауэр, где подвергся ужасным пыткам. Он выдал своих сообщников, которые были также задержаны и преданы суду. Всех заговорщиков, включая Фокса, приговорили к смертной казни. Однако во время исполнения приговора все пошло не по плану: Гаю Фоксу удалось спрыгнуть с эшафота с накинутой на шею петлей и сломать шею, таким образов избежав следующих этапов мучительной казни. Посетители и охранники Белой башни (в подвалах которой пытали Гая Фокса) утверждают, что дух знаменитого мятежника так и не покинул лондонский Тауэр.

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Принцы в Тауэре

Когда король Эдуард IV скончался, его сыновьям — Эдуарду и Ричарду — было 12 и 9 лет. По мнению их дяди Ричарда Йоркского они были слишком юны для того, чтобы заниматься государственными делами. В 1483 году он добился того, чтобы мальчиков признали незаконнорожденными, и заточил племянников в Тауэре. После лета 1483 года Эдуард и Ричард внезапно исчезли, и долгие годы их судьба была неизвестна. Только два века спустя во время реконструкции крепости в одной из башен были найдены скелеты двух детей. В то время их посчитали останками принцев и перенесли в Вестминстерское аббатство. В 1993 году могилу вскрыли, надеясь определить, принадлежали ли останки Эдуарду и Ричарду, но установить возраст и пол детей не удалось.

Призраки погибших принцев неоднократно видели в коридорах Тауэра. Как рассказывают очевидцы, обычно Эдуард и Ричард появляются вместе, держась за руки. Одной посетительнице крепости даже удалось сфотографироваться с одним из мальчиков (она обнаружила, что его призрак попал в кадр после того, как проявила пленку). Позже эта фотография была опубликована в издании Daily Mail.