Приметы, которые предсказывают погоду и подтверждены наукой

В приметы верят и взрослые и дети, но для любой народной приметы можно найти рациональное объяснение. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Фото: unsplash unsplash

Цветы пахнут сильнее обычного — к дождю

Перед дождем роза, желтая акация, жимолость, донник, белая дрема и некоторые другие растения пахнут сильнее. Чувствуя приближение непогоды, многие растения выделяют больше нектара, который привлекает опыляющих насекомых. Так растения пытаются опылиться до начала дождя, чтобы вода не смыла пыльцу.

Хвойные деревья опустили ветви — к дождю

Перед дождем хвойные деревья опускают свои ветви вниз, потому что воздух насыщается влагой. Ветви набухают и становятся тяжелыми, а затем опускаются вниз.

Кошка закрывает нос лапой — к похолоданию

Кошка — это настоящий барометр с усами. Перед похолоданием кошка ищет место потеплее и сворачивается калачиком, закрывая нос. Дело в том, что кошки раньше людей улавливают колебания влажности и атмосферного давления. Поэтому они заранее начинают сохранять тепло.

Ласточки летают низко — к дождю

По траектории полета ласточек действительно можно определить будущую погоду. Если ласточки летают высоко — быть хорошей погоде, если низко — ждите дождя. Снова виновата влажность воздуха. Она понижается и крылья мелких насекомых, которыми питаются ласточки, становятся тяжелее, поэтому они летают ниже. Ниже происходит и охота у ласточек.

Красный закат — к буре