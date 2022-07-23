Приметы, которые предсказывают погоду и подтверждены наукой

В приметы верят и взрослые и дети, но для любой народной приметы можно найти рациональное объяснение. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.
Перед дождем роза, желтая акация, жимолость, донник, белая дрема и некоторые другие растения пахнут сильнее. Чувствуя приближение непогоды, многие растения выделяют больше нектара, который привлекает опыляющих насекомых. Так растения пытаются опылиться до начала дождя, чтобы вода не смыла пыльцу.
Перед дождем хвойные деревья опускают свои ветви вниз, потому что воздух насыщается влагой. Ветви набухают и становятся тяжелыми, а затем опускаются вниз.
Кошка — это настоящий барометр с усами. Перед похолоданием кошка ищет место потеплее и сворачивается калачиком, закрывая нос. Дело в том, что кошки раньше людей улавливают колебания влажности и атмосферного давления. Поэтому они заранее начинают сохранять тепло.
По траектории полета ласточек действительно можно определить будущую погоду. Если ласточки летают высоко — быть хорошей погоде, если низко — ждите дождя. Снова виновата влажность воздуха. Она понижается и крылья мелких насекомых, которыми питаются ласточки, становятся тяжелее, поэтому они летают ниже. Ниже происходит и охота у ласточек.
Если солнце на закате становится красным — ждите ветреной погоды. Перед бурей воздух становится более плотным и влажным. Через такой воздух до нас доходят только длинные световые волны. Следовательно, если мы видим на закате красное солнце, значит, в ближайшие дни наступит ненастье.