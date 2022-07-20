Почему из крупных городов пропали бабочки и чем это опасно

Лето в самом разгаре, а в городе ни одной бабочки. Даже на даче не видела! То ли дело в детстве, когда все эти капустницы и лимонницы порхали целыми днями с цветка на цветок, радуя глаз. Куда они все подевались?

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Специалисты подтверждают: насекомых становится все меньше. О трудностях жизни чешуекрылых поведал энтомолог Сергей Авдеев.

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Цикл превращения гусеницы в бабочку сильно зависит от температурного режима. В средней полосе бабочки часто откладывают яйца осенью. Зимой они замирают в диапаузе - состоянии, когда затормаживаются все физиологические и формообразовательные процессы. У некоторых видов в диапаузу впадают и гусеницы. А зимы нынче неустойчивые: то оттепель, то мороз. Как только теплеет, диапауза прекращается, и запускается процесс вылупления гусеницы или превращения ее в куколку. А когда снова холодает - они погибают, поскольку не приспособлены к подобным перепадам.

Летом погода тоже стала неровной: нередки ливни, бьющие рекорды по количеству осадков! Это убивает куколок, а в первые дни жизни и бабочек.

Бабочкам необходим нектар с цветков. А чем им питаться, если в городах бесконечно косят газоны или стелют искусственные, и даже завалящего одуванчика не найти! В Великобритании, скажем, из-за этого вымер целый подвид бабочки-червонца.

Мигрирующим видам мешают электромагнитные излучения - от сотовых вышек, например. Насекомые сбиваются с пути, теряются в пространстве и не откладывают яйца там, где собирались.

Численность бабочек, а также кузнечиков и стрекоз сокращается во всем мире, но очень неравномерно. В Германии за четверть века число летающих насекомых сократилось на 75 процентов, в США с 2012 года - на 50. В России общая по стране статистика не ведется, но в городах бабочек точно стало меньше или они вовсе исчезли.

Посчитать бабочек вообще довольно сложно: надо ведь не только летающих учесть, а еще гусениц того же вида и куколки присовокупить. Это очень серьезная, но мало кому нужная работа. Поэтому некоторые западные ученые используют так называемый феномен лобового стекла. Дескать, если следов от насекомых на нем стало в последнее десятилетие меньше, значит, поголовье уменьшилось. Подход забавный, но антинаучный.