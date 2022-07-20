Одинокий бобер прогулялся по алтайскому городу

По одной из центральных улиц Горно-Алтайска в Республике Алтай пробежался бобер.
Очевидцы заметили передвигающегося по улице Ленина грызуна.
«Давай, давай!», - подбадривали гостя города прохожие.
Зверек, смущаясь от обрушившегося на него внимания, прибавил шаг. Громко шлепая по лужам, он пробежался по тротуару, а затем пересек проезжую часть, которая оказалась пустынной из-за проводимых ремонтных работ. Его безопасности ничего не угрожало.
Зачем бобер пришел в город неизвестно.
Обычно бобры обитают вдоль берегов различных водоемов - озер, прудов и не бурных рек. Для них важно, чтобы рядом были вода, деревья и другая растительность.
Кроме того, они редко бывают в одиночестве. Бобры живут семьями до восьми особей. В одиночестве они могут оказаться только если у них нет пары.