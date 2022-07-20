Одинокий бобер прогулялся по алтайскому городу

По одной из центральных улиц Горно-Алтайска в Республике Алтай пробежался бобер.

Фото: НДН.Инфо НДН.Инфо

Очевидцы заметили передвигающегося по улице Ленина грызуна.

«Давай, давай!», - подбадривали гостя города прохожие.

Зверек, смущаясь от обрушившегося на него внимания, прибавил шаг. Громко шлепая по лужам, он пробежался по тротуару, а затем пересек проезжую часть, которая оказалась пустынной из-за проводимых ремонтных работ. Его безопасности ничего не угрожало.

Зачем бобер пришел в город неизвестно.

Обычно бобры обитают вдоль берегов различных водоемов - озер, прудов и не бурных рек. Для них важно, чтобы рядом были вода, деревья и другая растительность.