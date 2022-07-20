Почему Россия списала в утиль самую большую атомную подлодку

Утром 20 июля стало известно, что одна из самых крупнейших атомных подлодок «Дмитрий Донской» будет списана и отправлена в утиль. Вместе с «ФедералПресс» разбираемся, почему это произошло, и чем флот заменит субмарину.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Когда был создан «Дмитрий Донской»?

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Разработка атомной подлодки началась в тот момент, когда США занялись созданием подводных ракетоносцев «Огайо». Российская сторона решила уравновесить оружие и создала проект «Акула», в ходе которого и была создана атомная субмарина.

Презентовав новую АПЛ на месяц раньше США, подлодку «Дмитрий Донской» ввели в состав флота в 1980-м году, наравне еще с пятью такими же подлодками.

Значительным отличием стала конструкция, которая была создана по образу катамарана: внутри два отдельных корпуса, соединенных тремя переходами.

Размеры подлодки «Дмитрий Донской»

Атомная подлодка считается самой большой военной субмариной, а ее размеры можно сопоставить с 9-этажным домом на пять подъездов: длина – 172 метра, ширина – 23,3 метра, а высота – 26 метров. Водоизмещение корабля – 48 тысяч тонн. При этом подлодка развивала неплохую скорость: 20 км/ч на поверхности и 40 км/ч под водой. На корабле могут поместиться 160 человек, а в автономном плавании «Дмитрий Донской» продержится 120 дней.

Что дальше?

Субмарина осталась на плаву лишь благодаря своевременным модернизациям. Так, в 2002 году ее перевооружили на «Булаву», что позволило усилить ее.

По мнению Всеволода Хмырова, ветерана вооруженных сил, контр-адмирала, бывшего командира подводной лодки К-241 Северного морского флота и Героя России, такое решение было очевидно. Все дело в том, что для дальнейшего обеспечения работы потребовалась бы полная реконструкция субмарины, однако это стоило бы дороже, чем создание новой. Поэтому решение принято правильное как с военной, так и с экономической точки зрения.

«Все это происходит по расчетам Генштаба для обеспечения паритета и безопасности России. Никто не собирался и не пойдет на то, чтобы уменьшить морские силы в ядерной триаде России»,

– объяснил бывший командир АПЛ.

Также Всеволод Хмыров отметил, что сейчас идет наращивание или, вернее, обновление подводных сил.

Правильное ли решение приняли российские власти?

По мнению бывшего командующего Северным флотом Вячеслава Попова, Россия могла многое потерять, отказавшись от таких подлодок.

«Я глубоко убежден, что уход на утилизацию этих кораблей (пяти лодок серии проекта 941 «Акула» – Прим. ред.) – серьезная ошибка принимавших решение»,

– объяснил Попов в ходе разговора.

Бывший командующий Северным флотом отметил, что эти подлодки были списаны в период, когда США потребовали уничтожить ракеты и их носители. Их надо было переоборудовать в носители крылатых ракет.

Попов отметил, что «Дмитрий Донской» был прекрасной подлодкой для экипажа.

«Лодка уникальная во всех смыслах. Она отслужила свою службу как стратегического ядерного оружия, как испытательного объекта»,