Почему в СССР 17 лет не отмечали День Победы

День Победы в Великой Отечественной войне до сих пор является одним из главных праздников в России. Вот почему сегодня трудно поверить в то, что во времена СССР этот праздник не отмечался 17 лет. Праздник исчез из "красных дней календаря" в декабре 1947 года. Подробнее о причинах, по которым это могло произойти – в материале "Рамблера".

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Сокращение выходных дней

В послевоенное время граждане СССР делали все возможное для восстановления страны: в государстве существовала шестидневная рабочая неделя, а на некоторых предприятиях и вовсе работали без выходных. Праздничные выходные также пытались сократить, поэтому, когда встал вопрос о придании новогодним праздникам особого статуса, искомый выходной позаимствовали у 9 мая.

Скорбный праздник