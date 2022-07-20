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1 час назад

Почему в СССР 17 лет не отмечали День Победы

Мира Маркина

День Победы в Великой Отечественной войне до сих пор является одним из главных праздников в России. Вот почему сегодня трудно поверить в то, что во времена СССР этот праздник не отмечался 17 лет. Праздник исчез из "красных дней календаря" в декабре 1947 года. Подробнее о причинах, по которым это могло произойти – в материале "Рамблера".

Почему в СССР 17 лет не отмечали День Победы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сокращение выходных дней

В послевоенное время граждане СССР делали все возможное для восстановления страны: в государстве существовала шестидневная рабочая неделя, а на некоторых предприятиях и вовсе работали без выходных. Праздничные выходные также пытались сократить, поэтому, когда встал вопрос о придании новогодним праздникам особого статуса, искомый выходной позаимствовали у 9 мая.

Скорбный праздник

Согласно этой версии, когда всеобщая эйфория утихла и в СССР наступили тяжелые будни, в ходе которых граждане восстанавливали города и села, Сталин решил, что праздновать на самом деле нечего. Победа досталась СССР большой ценой: миллионы граждан оплакивали своих сыновей, отцов, братьев, сестер и дочерей. По улицам СССР сновали инвалиды, просившие милостыню, и эта картина никак не вязалась с ощущением праздника.

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