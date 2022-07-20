Как сложилась судьба настоящих красавицы и чудовища

Неслучайно говорят, что жизнь – лучший сценарист. Вот почему столько картин и даже мультфильмов сняты по мотивам реальных событий. Например, мультфильм "Красавица и Чудовище" перекликается с историей любви Екатерины и Петруса Гонсалвуса, которые жили в XVI веке. Вот только их истории не суждено было закончиться хэппи-эндом. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Фото: wikipedia.org wikipedia.org

Петрус родился в 1537 году на Канарах и из-за наследственного заболевания был полностью покрыт волосами. В те времена люди верили в "дикарей" – существ, которые были ближе к животным, чем к людям. Внешний вид Петруса вселял ужас в окружающих, поэтому уже в 10 лет его заперли в клетке, кормили сырым мясом и кормом для животных и вскоре доставили в качестве подарка королю Генриху II во Францию. О том, где были родители Петруса в этот момент, ничего неизвестно.

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Как ни странно, у короля Петрус смог зажить относительно нормальной жизнью. Генрих поручил врачам исследовать "подарок", и они выяснили, что тот является мальчиком, а не животным. Король заявил, что ребенок должен получить образование, и Петрус начал осваивать науки: он выучил латынь, придворный этикет, разговаривал на трех языках, а еще мог поддержать любую беседу.

Свою красавицу-жену Гонсалвус встретил также по вине случая. Придворные не имели права отказывать монархам, если те подыскали им мужа или жену. Королева Франции Екатерина Медичи сочла, что будет весьма забавно поженить привлекательную Кэтрин Раффелин с "уродом" Петрусом. Кроме того, ей было очень интересно посмотреть, какие дети родятся у пары.

До самой церемонии бракосочетания Кэтрин не знала, как выглядит ее муж. Несмотря на шок, который испытала девушка во время свадьбы, они с супругом прожили в браке 40 лет. За время семейной жизни у них родилось семеро детей, четверо из которых унаследовали отцовскую болезнь. Королевская чета обеспечила семье Гонсалвусов безопасность и кров – они жили в парке Фонтебло. Но даже это покровительство не избавило их от насмешек: семью продолжали именовать "людьми-обезьянами".

Кроме того, им приходилось ездить в турне по Европе, где знатные аристократы потешались над ними. Когда семья переехала из Франции в Италию и осела у герцога Рануччо Фарнезе, он подарил их необычных детей своим друзьям. Как и к Петрусу, к ним относились больше как к домашним животным нежели как к людям.