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3 минуты назад

Редкие жирафы-близнецы родились в нацпарке Кении

Мир24

В национальном парке кенийского Найроби родились редкие жирафы-близнецы, пишет британский таблоид The Daily Mail.

Редкие жирафы-близнецы родились в нацпарке Кении
Фото: Мир24Мир24

Глава Министерства туризма и дикой природы страны Наджиб Балала рассказал, что малыши появились на свет у масайского жирафа накануне. По его словам, это очень редкое явление, так как данный вид находится под угрозой исчезновения: численность особей данного вида за последние 30 лет снизилась на 30%.

Известно, что жирафы среди млекопитающих имеют один из самых продолжительных периодов беременности – в среднем один год и три месяца. Причем эти животные рожают стоя – появляющиеся на свет детеныши падают на землю с высоты двух метров. В мире зафиксировано только несколько фактов рождения близнецов у жирафов.

Национальный парк Найроби расположен в семи километрах от центра столицы Кении. Помимо жирафов, там обитают буйволы, львы, леопарды, носороги и многие другие животные.

Ранее сообщалось, что в в Московском зоопарке на свет появились птенцы черного лебедя.

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