Машинистом поезда дальнего следования впервые стала женщина

Жительница Екатеринбурга Оксана Соколова осуществила мечту – стала первой в России женщиной – машинистом поезда дальнего следования, пишет «Уральский меридиан». Теперь ей предстоит водить пассажирские поезда дальнего следования из Екатеринбурга в Пермь и Тюмень.
41-летняя Соколова с детства мечтала о железной дороге и планировала пойти в проводники, однако в январе прошлого года в России запустили программу подготовки женщин-машинистов. Екатеринбурженка прошла обучение. Теперь впереди трехмесячная практика.
Отметим, что на Среднем Урале есть еще одна женщина-машинист, но она водит пригородные поезда, сообщили в издании. В первый рейс она вышла в апреле.