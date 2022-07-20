Машинистом поезда дальнего следования впервые стала женщина

Жительница Екатеринбурга Оксана Соколова осуществила мечту – стала первой в России женщиной – машинистом поезда дальнего следования, пишет «Уральский меридиан». Теперь ей предстоит водить пассажирские поезда дальнего следования из Екатеринбурга в Пермь и Тюмень.

Фото: N24.ru N24.ru

41-летняя Соколова с детства мечтала о железной дороге и планировала пойти в проводники, однако в январе прошлого года в России запустили программу подготовки женщин-машинистов. Екатеринбурженка прошла обучение. Теперь впереди трехмесячная практика.