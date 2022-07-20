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22 минуты назад

Машинистом поезда дальнего следования впервые стала женщина

N24.ru

Жительница Екатеринбурга Оксана Соколова осуществила мечту – стала первой в России женщиной – машинистом поезда дальнего следования, пишет «Уральский меридиан». Теперь ей предстоит водить пассажирские поезда дальнего следования из Екатеринбурга в Пермь и Тюмень.

Машинистом поезда дальнего следования впервые стала женщина
Фото: N24.ruN24.ru

41-летняя Соколова с детства мечтала о железной дороге и планировала пойти в проводники, однако в январе прошлого года в России запустили программу подготовки женщин-машинистов. Екатеринбурженка прошла обучение. Теперь впереди трехмесячная практика.

Отметим, что на Среднем Урале есть еще одна женщина-машинист, но она водит пригородные поезда, сообщили в издании. В первый рейс она вышла в апреле.

Истории,Оксана Соколова,
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