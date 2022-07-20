20 июля: что нельзя делать в день Авдотьи Сеногнойки

По народному календарю 20 июля отмечается День Авдотьи Сеногнойки, который также именуют черничником. Авдотья была женой Великого князя Московского Дмитрия Донского и прославилась тем, что возвела на Руси несколько храмов. Подробнее о празднике Авдотьи Сеногнойки – в материале "Рамблера".

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Сеногнойкой Авдотью прозвали за то, что 20 июля часто случались дожди, которые мешали заготовке сена. Люди были уверены, что, если в этот день с неба польется вода, то дождливо будет еще несколько дней, а большая влажность приведет к тому, что сено сгниет прям на лугах.

В этот день проводили множество разных обрядов. Например, когда жали овес, первый сноп ставили в переднем углу избы, а после обеда или ужина этим же снопом из дома выгоняли мух. Сноп хранили до осени, а в день Покрова Богородицы кормили им домашний скот.

Кроме того, в этот день в лесах было принято собирать чернику – считалось, что именно 20 июля ягода достигает своей спелости. Вот почему праздник также именовали черничником.

Чтобы избежать проблем и неудач, 20 июля было принято стричь волосы.

Что нельзя делать 20 июля

Как и в любой народный праздник, здесь существовали свои запреты, которых многие придерживаются по сей день.

В этот день запрещено конфликтовать, ругаться, спорить и использовать в беседе слова, которые могут ранить оппонента. В противном случае, примирение будет долгим и непростым.

Важно крайне аккуратно обращаться с огнем, поскольку в это время большая вероятность пожаров. Нельзя оставлять огонь без присмотра.

Чтобы сохранить в жизни финансовое благополучие, откажитесь от работы с водой – стирки или уборки.