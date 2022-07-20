Биологи нашли самый полный скелет атлантического серого кита

Ученые нашли в Северной Каролине первый полный скелет атлантического серого кита – работа была опубликована в журнале Royal Society Open Science.

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Тело кита было выброшено на берег более 800 лет назад, после чего его расчеленили коренные народы америки, которое в то время питались китами. Части скелета были найдены еще в 1970-х годах, тогда их ошибочно считали останками горбатого кита.

Скелет молодого серого кита состоит из 42 частей, который включают в себя почти полный череп и челюсти, обширные позвонки и ребра.

На протяжении нескольких десятков лет биологи из Университета Северной Каролины тщательно сравнивали формы и очертания костей двух животных и установили, кому принадлежала окаменелость. Радиоуглеродный анализ образца реберной кости показал, что киту около 827 лет, и он плавал в океане в 1200 годах, примерно за 500 лет до того, как китобои истребили вид.