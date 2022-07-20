Последняя казнь на гильотине

Современному человеку гильотина кажется каким-то допотопным устройством. Однако на самом деле этот механизм использовали для приведения в исполнение смертных приговоров во Франции вплоть до 1977 года. Именно тогда был гильотинирован последний преступник.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Устройство для быстрой казни

Видео дня

Вопреки расхожему мнению, французский профессор анатомии и политический деятель Жозеф Гильотен не был изобретателем устройства, предназначавшегося для отсечения головы. Гильотен в 1791 году всего лишь предложил использовать механизм, который уже к тому моменту «зарекомендовал» себя в Ирландии и Шотландии, и на своей родине для умерщвления преступников, приговоренных к смертной казни. 25 апреля 1792 года впервые с помощью гильотины, установленной на Гревской площади в Париже, был приведен в исполнение смертный приговор в отношении Николя Пеллетье, осужденного за разбой. Толпа зевак, собравшаяся поглазеть на казнь, которая по обыкновению проводилась публично, была недовольна, что все произошло так быстро.

Несмотря на разочарование публики, гильотину продолжали применять во Франции еще не один век. Правда, вскоре после казни Николя Пеллетье устройство перенесли с Гревской площади на площадь Революции. Именно там, как утверждают И. С. Гладков и М. Г. Пилоян, авторы издания «История мировой экономики», 21 января 1793 году был обезглавлен король Людовик XVI, обвиненный в заговоре против свободы нации и покушениях на безопасность государства. Вообще, в период Великой французской революции, гильотина применялась так часто, что стала ассоциироваться с эпохой террора, это обстоятельство послужило препятствием для ее распространения в Европе. Впрочем, в 1853 году гильотина была введена в Саксонии, а позже и в других германских государствах.

Очередь на гильотину

Интересно, что многие до сих пор считают, что Жозеф Гильотен тоже был казнен посредством гильотины. Однако на самом деле Гильотен благополучно пережил революцию и умер своей смертью в 1814 году. Члены семьи профессора просили переименовать механизм для казни, но власти им отказали. Тогда Гильотены сами сменили фамилию. А тем временем гильотина продолжала активно использоваться для приведения в исполнение смертных приговоров и после кончины Гильотена и даже после ухода из жизни его ближайших родственников. Гильотины возводили уже в различных местах Парижа и бывали дни, когда к эшафоту выстраивались целые очереди.

Удивительно, что гильотина оставалась самым распространенным орудием казни во Франции даже в ХХ веке. Тогда смертные приговоры во многих других странах уже давно приводили в исполнение другими способами, а вот французы оставались верны гильотине. Одним из наиболее известных выходцев из России, умерщвленный с помощью гильотины перед тюрьмой Санте в 1932 году, стал Павел Горгулов. В мае того же года Горгулов выстрелил во французского президента Поля Думера. Президента пытались спасти, но все усилия врачей оказались тщетны. Горгулов же ни в чем не раскаивался, а лишь заявил, что таким образом отомстил Франции за то, что та не борется против большевиков.

Последняя жертва гильотины

Последняя казнь через отсечение головы гильотиной была проведена во Франции уже в период президентства Жискара д'Эстена, 10 сентября 1977 года. Об этом в том числе упоминает в своей книге «Екатерина Великая» Роберт К. Мэсси. Именно в этот день в марсельской тюрьме «Бометт» отрубили голову 28-летнему осужденному тунисского происхождения Хамиду Джандуби. В 1973 году Джандуби познакомился с некой Элизабет Буске. Вскоре девушка подала заявление в полицию о том, что эмигрант заставляет ее заниматься проституцией. Спустя несколько месяцев Джандуби похитил Буске, избил ее, а после вывез на окраину Марселя и задушил.