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1 час назад

Известная музыкальная группа впервые выступит в космосе

Даша Краснова

Американцы The Chainsmokers станут первой группой, выступившей в космосе. Об этом сообщает Associated Press.

Известная музыкальная группа впервые выступит в космосе
Фото: социальные сетисоциальные сети

Дуэт Эндрю Таггарта и Алекса Полла выступит в космосе в 2024 году. Музыканты подписали контракт с компанией World View, занимающейся космическим туризмом. Они станут первыми туристами, а для концерта их поместят в специальную капсулу.

«Мы всегда мечтали отправиться в космос и рады сотрудничать с World View, чтобы испытать это приключение и получить новый опыт. Мы знаем, что виды Земли и космоса будут невероятными, поэтому надеемся использовать этот полет для творчества и будущих проектов», — сообщили музыканты.

Исполнительный директор Word View Райан Хартман рассказал, что взволнован этим событием. По его словам, выбор The Chainsmokers был попыткой заинтересовать молодую аудиторию. Плюс ко всему, его сын поклонник группы.

До этого мы рассказывали, почему в космосе не бывает остеохондроза и как добиться такого эффекта.

Истории,Райан Хартман,
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