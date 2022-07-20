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1 час назад

Москвич купил мебель в IKEA через Telegram-канал и потерял 12 тысяч рублей

Газета.Ru

В Москве местный житель хотел сэкономить и купить мебель в ушедшей с российского рынка IKEA со скидкой, однако нарвался на мошенников и потерял деньги, сообщается в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

Москвич купил мебель в IKEA через Telegram-канал и потерял 12 тысяч рублей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

48-летний Андрей Силкин нашел в Telegram канал, где от лица сотрудников мебельной компании продавали товары со скидкой. Мужчина связался с менеджером, написал список необходимых товаров и перевел 12 тыс. рублей. С этого времени сотрудник перестал выходить на связь.

Потерпевший написал заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

Истории,Андрей Силкин,Ikea,
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