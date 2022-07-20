Москвич купил мебель в IKEA через Telegram-канал и потерял 12 тысяч рублей

В Москве местный житель хотел сэкономить и купить мебель в ушедшей с российского рынка IKEA со скидкой, однако нарвался на мошенников и потерял деньги, сообщается в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

48-летний Андрей Силкин нашел в Telegram канал, где от лица сотрудников мебельной компании продавали товары со скидкой. Мужчина связался с менеджером, написал список необходимых товаров и перевел 12 тыс. рублей. С этого времени сотрудник перестал выходить на связь.