Воркутинское восстание ГУЛАГа: чем закончился крупнейший бунт зеков в СССР

В 1950-е годы система ГУЛАГа достигла своего апогея. В ее рамках действовали специальные лагеря для политзаключенных, признанных виновными за антисоветскую деятельность. В одном из них – Речлаге – в 1953 году произошло событие, вошедшее в историю как Воркутинское восстание. В организации бунта активное участие принимали заключенные из числа этнических поляков.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Ситуация накаляется

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Забастовки в Речлаге под Воркутой заключенные пытались организовать еще в 1951-1952 годах. Но тогда НКВД удалось раскрыть несколько подпольных групп и предотвратить негативное развитие событий.Вновь ситуация обострилась после смерти Иосифа Сталина в марте 1953 года. Весть о кончине «вождя народов» заключенные восприняли с воодушевлением, у многих появилась надежда на скорое освобождение. Кроме того, по радиоприемнику заключенные узнали об аресте главы МВД Лаврентия Берии и массовых забастовках в Восточном Берлине. Среди них начали распространяться самодельные бюллетени с призывом к неповиновению.Высокую активность развили заключенные с национальных окраин СССР, а также поляки, которых в Речлаге было порядка тысячи человек. Публицист Виктор Булгаков, сам отбывавший там срок, отмечал их сплоченность и организованность, наличие четкой иерархии. Булгаков писал, что с помощью дружественной охраны они получали сведения с воли, обсуждали происходящее и составляли планы действий.

Поляки во главе восстания

Одним из лидеров бунта был бывший капитан Войска Польского Феликс Кендзерский. В 1949 году он был осужден за антисоветскую агитацию на 15 лет лагерей. Уже после начала бунта администрация Речлага в докладной записке заявляла, что Кендзерский является «вдохновителем и организатором» восстания. Отмечались его энергичность, сила воли и самопожертвование.Не меньшую роль сыграл и бывший боец Армии Крайовой Эдвард Буц, приговоренный за антисоветскую деятельность к 20 годам каторжных работ. Возглавив забастовочный комитет в 10-м отделении Речлага, он, как установили в лагерной администрации, взял в свои руки руководство агитационной работой, призывая заключенных к неповиновению властям и отказу от работы. К примеру, в июне на шахте «Капитальная» начали распространяться листовки с призывами остановить добычу угля и освободить политзаключенных.Отмечались и организаторские таланты Буца. Он призывал зеков не враждовать друг с другом, справедливо полагая, что заключенные смогут добиться выполнения своих целей, только если будут едины.

Требования Буца

Подпольщики создали сеть забастовочных комитетов, которые взяли на себя подготовку к восстанию. Буц распространил листовки с требованиями к лагерной администрации.Заключенные требовали улучшить условия содержания в лагере, к примеру, ввести оплату труда, снять ограничения на переписку с родственниками, покончить с произволом руководства Речлага. Выдвигались и политические требования: пересмотреть дела политзаключенных, прислать делегацию ЦК КПСС для переговоров.

Лагерный бунт

В администрацию Речлага докладывали о возможности бунта, однако должного внимания ей не придали. Ситуация резко обострилась 19 июля, когда на работу отказались выйти 350 заключенных второго лаготделения. Спустя несколько дней число бунтовщиков достигло трех тысяч человек, а к 25 июля в рядах восставших числилось уже около девяти тысяч человек.Бунтовщики договорились, что каждый барак самостоятельно поддерживает порядок внутри помещения, не допускает анархии. Была взята под контроль столовая: 26 июля Кендзерский предложил организовать там дежурство, был составлен график.В тот же день пролилась первая кровь. Зеки из третьего отделения взяли штурмом штрафной изолятор и освободили 77 заключенных. Охрана отстреливалась и убила двух нападавших.К своей кульминации бунт подошел 1 августа. Заключенные выставили сплошной живой заслон на пути надзирателей. Около 50 карателей были брошены в атаку на восставших, те в ответ, вооружившись кольями и досками, принялись ломать забор и пошли на штурм ворот.Против бунтовщиков был применен водомет, но заключенные смогли вывести его из строя. До ворот им оставалось добежать лишь несколько метров, когда прибывший из Москвы генерал Иван Масленников приказал солдатам открыть огонь на поражение.

Конец восстания