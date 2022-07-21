Пенсионерка выиграла в лотерею квартиру у моря

Жительница Камышина купила счастливый лотерейный билет на почте при получении пенсии.
По словам организаторов лотереи, в 502-м тираже государственной «Жилищной лотереи» Надежда Николаевна Кузнецова из Волгоградской области выиграла квартиру у моря за 4 млн рублей и дополнительно 150 рублей.
В гослотереях пенсионерка принимает участие недавно – первый билет она купила летом 2021 года.
Надежда Николаевна оформила приз деньгами. Она добавит эти средства к накопленным и выберет жилье на берегу Черного или Азовского морей.