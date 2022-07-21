Что нельзя делать в день Прокопия Жатвенника 21 июля

21 июля отмечается народный праздник, день Прокопия Жатвенника, которого также называют Прокопий-жнец. Он получил такое название из-за того, что крестьяне готовились к сенокосу и делали первые зажины ржи. Также 21 июля православные христиане чтут память мученика Прокопия. Подробнее о том, как нужно провести 21 июля — в материале “Рамблера”.

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В этот день можно устраивать застолья, праздники и веселиться, а также есть от души. Наши предки в этот сезон употребляли пироги с ягодами, блюда из мяса и рыбы. 21 июля семьи устраивали сватовство. Считается, что если девушка получит предложение руки и сердца в этот день, она точно будет счастлива в браке, а семья никогда не распадется.

У женщин в этот день была особая традиция. С утра они ходили в березовую рощу, рвали себе листьев и заливали их водой. После того, как листья настоятся, они ими умывались. Считается, что такой обряд дарил долгую молодость и красоту.

Что нельзя делать 21 июля

В день Прокопия-жнеца нельзя было уделять много внимания труду. Наши предки, которые занимались сенокосом, делали малую часть своей работы, а потом шли отдыхать. В этот день нельзя стирать и убирать. Если нарушить этот запрет, то считается, что можно лишиться финансового благополучия.

В эту дату также не стоит начинать новые дела. Все, за что вы возьметесь, может обернуться неудачей. Также нельзя что-то спонтанно планировать. Если вы все-таки на это решились, то у вас ничего не получится.

21 июля не стоит отправляться в дальнюю дорогу. Путешествие может закончится быстро и неблагоприятно.

Погодные приметы на 21 июля

Как и в другие дни, наши предки смотрели на то, как ведет себя природа и старались угадать, какой будет погода, и как рано наступит зима.