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52 минуты назад

Почему в Австралии люди везде ходят босиком

Мира Маркина

Для многих из нас Австралия небезосновательно кажется другой планетой. Эта страна находится так далеко, что кажется, будто ее природа, обычаи и люди максимально далеки от нас.

Почему в Австралии люди везде ходят босиком
Фото: unsplashunsplash

Что ж, в некоторых моментах с этим действительно сложно поспорить. Например, европейцы и американцы нередко приходят в изумление, узнав, что австралийцы ходят босиком не только дома и на пляже, но также в общественных местах – например, в торговых центрах. Подробнее об этой странной привычке жителей Австралии – в материале "Рамблера".

С точки зрения гигиены ходить босиком в общественных местах едва ли правильно. Однако австралийцы не сильно переживают на этот счет. Дело в том, что в стране крайне тщательно следят за чистотой – в помещениях регулярно убираются, а на дорогах нет мусора, поэтому австралийцы прямиком с пляжа могут заглянуть с голыми ногами в магазин и даже в кафе. И это никого не удивит.

Кроме того, большую часть времени в стране тепло, поэтому люди не боятся заболеть. Более того, даже в редкие промозглые деньки некоторые австралийцы ходят без обуви, поскольку они закаленные и холод их не пугает.

При этом люди, которые живут в Австралии, отмечают, что такая привычка характерна больше для жителей маленьких городов. В мегаполисах вроде Сиднея или Мельбурна встретить босоногого человека в общественном месте гораздо сложнее.

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