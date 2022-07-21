Индийцы устроили свадьбу лягушек, чтобы вызвать дождь

В Индии местные жители устроили свадьбу для двух лягушек. Об этом сообщает издание Daily Star.

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Инцидент произошел в Горакхпур, штат Уттар-Прадеш. Церемония была проведена в честь бога дождя Индры — в регионе стояла сильная жара.

"Это испытанное временем поверье, что брак между лягушками помогает вызвать дождь. Мы все долго страдали от засухи, особенно фермеры",

— пояснил организатор ритуала Радхакант Верма.

На лягушачью свадьбу пришли посмотреть сотни местных жителей. Группа монахов пропела молитвы, после чего участники церемонии устроили пир с различными угощениями. Отмечается, что на следующий день метеорологическая служба предупредила о сильных грозах в некоторых частях страны.