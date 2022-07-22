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47 минут назад

В зоопарке Торонто родился детеныш редкой красной панды

Газета.Ruиещё 2

В зоопарке Торонто празднуют рождения детеныша красной панды, которая находится под угрозой исчезновения. Об этом сообщает Mirror. Зоопарк Торонто представил новорожденного детеныша красной панды. Малыш появился на свет 13 июля — спустя 9 месяцев после того, как 4-летнюю самку Паприку познакомили с 5-летним самцом Сувой. Красные панды — исчезающий вид: это третий случай рождения за 25 лет существования зоопарка Торонто. Новорожденный самец красной панды весит всего 221 г. Он будет жить в укромном месте со своей матерью, пока не подрастет, только потом зоопарк покажет его посетителям. Мать новорожденного была привезена в зоопарк Торонто в ноябре 2021 года для потенциального спаривания с самцом Сувой в рамках плана по выживанию видов красных панд. Пару представили гостям в канун нового года, а в конце января камеры зоопарка зафиксировали спаривание Сувы и Паприки. Ранее "Газета.Ru" рассказала, что бобры получат правовую защиту в Великобритании.

В зоопарке Торонто родился детеныш редкой красной панды
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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