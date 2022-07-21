Что делать при встрече с бродячей собакой

Животные прекрасны, но только не в тот момент, когда они на вас нападают. "Рамблер" рассказывает, что делать, если бродячая собака готова на вас наброситься.

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Принято считать, что собаки чувствуют страх и нападают только на тех, кто их боится. Это правда, но только отчасти, потому что есть и другие причины для нападения. Например, собака может и сама испугаться, если вы окажетесь слишком близко, при этом неожиданно для нее. В этом случае нападение станет для собаки способом защиты. Также человек может оказаться слишком близко к той территории, которую собаки защищают особенно, например, место, где они обычно едят или где прячутся щенята. Еще одна причина — собаке стало скучно и вы показались ей подходящим объектом для охоты. Также на человека нападают собаки с бешенством.

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Обычно места, где обитают стаи бездомных собак, хорошо известны. Поэтому старайтесь выбирать другие маршруты.

Если вы заметили агрессивно настроенную собаку, которая приближается к вам, прикиньте, на каком она расстоянии от вас. Если метров и десять и дальше, моно сделать вид, что наклоняетесь и поднимаете палку или камень с земли, обычно бродячие собаки знают этот жест и предпочитают убегать. Если собака ближе 5 метров, наклоняться не нужно, покажите ей, как будто у вас уже камень в руке и вы бросаете его в нее. Возможно, это действие придется повторить несколько раз, но в конце концов собака отступит.

Если вы понимаете, что нападения не избежать, забудьте о том, то вы человек, а собака — друг человека. В этот момент она ваш враг, который может загрызть вас до смерти. Вам нужно защищаться. Выставьте вперед руку, чтобы не дать собаке укусить вас за горло или живот, а другой рукой бейте ее изо всех сил, стараясь попасть в самые чувствительные места — нос, глаза, низ живота. Помните, что у собак болевой порог выше чем у людей и вы не сможете сделать ей больнее, чем она вам. Кричите, рычите, зовите на помощь.