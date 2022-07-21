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1 час назад

Более 250 тысяч рублей проплыли по реке на глазах у жителей города

Lenta.ru

Более полумиллиона японских иен проплыли по реке на глазах у жителей японского города Тояма. Произошедшее попало на видео, на которое обратило внимание издание SoraNews24.

Более 250 тысяч рублей проплыли по реке на глазах у жителей города
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Около полудня во вторник, 19 июля, горожане заметили, что течение несет многочисленные бумажные листки. Приглядевшись, они поняли, что это не просто бумажки, а купюры достоинством 10 тысяч иен (4,2 тысячи рублей) — самые крупные банкноты, которые используются в Японии.

Речь шла не о паре купюр, выпавших из чьего-то кошелька, а о целом денежном потоке. Из реки выловили по меньшей мере 60 банкнот на общую сумму 600 тысяч иен (252,3 тысячи рублей). Деньги передали в полицию.

Пользователей соцсетей впечатлил неожиданный денежный поток.

«Выглядит подозрительно», — написал один из них. «Эти деньги наверняка связаны с каким-то криминалом, верно?» — предположил другой. «Это же отмывание денег», — пошутил третий. «Я думаю, что кто-то напился и случайно уронил деньги в воду», — высказал свою догадку еще один пользователь.

По закону, полиция будет хранить находку в течение трех месяцев на случай, если их обладатель явится и заявит на нее свои права. Если этого не произойдет, деньги достанутся тому, кто их нашел.

Ранее сообщалось, что в английский город Сполдинг в графстве Линкольншир по реке Глен приплыли деньги. Об этом в полицию сообщил прогуливавшийся с собакой вдоль берега местный житель.

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