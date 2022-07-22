Птицы теряют свое морфологическое разнообразие

Британские орнитологи из Шеффилдского университета показали, что птицы стремительно теряют свое морфологическое разнообразие. Эта потеря происходит даже быстрее, чем массовое вымирание отдельных видов. Исследование опубликовано в журнале Current Biology.

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Изменение климата стало причиной массового вымирания. Потеря биологического разнообразия связана с разрушением экосистем, вымиранием видов и т. д. Однако у этой проблемы есть и неожиданные последствия.

Британские орнитологи занимались изучением распространения морфологических черт у птиц — в частности, особое внимание уделялось различным формам клюва. Они обнаружили тенденцию к потере разнообразия форм и размеров птиц по всему миру. Они предполагали, что потеря особых черт связана с вымиранием видов, которые их имеют. Тем не менее, утрата морфологического разнообразия происходит с гораздо большей скоростью, чем это могло бы быть предсказано с учетом вымирания видов. Это обстоятельство может привести к значительной потере экологических стратегий, выработанных видами, и их функций.

Под особой угрозой находятся птицы с «экстремальными» чертами: например, гигантские страусы или маленькие колибри. Именно такие виды больше всего подвержены исчезновению. Кроме того, ученые отметили наиболее опасные регионы, где, вероятнее всего, популяции птиц станут крайне похожи друг на друга. Это Гималайские горы и предгорья, сухие и влажные леса на юге Вьетнама и Камбоджи.