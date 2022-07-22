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3 часа назад

Почему антинаучные взгляды в обществе так тяжело искоренить

Ferra.ru

Исторически сложилось так, что научное сообщество полагается на просвещение общественности, чтобы повысить уровень согласия с научным консенсусом. Новое исследование, проведенное Портлендским государственным университетом (ПГУ), показывает, почему этот подход дал лишь неоднозначные результаты и не позволил искоренить антинаучные взгляды.

Почему антинаучные взгляды так тяжело искоренить
Фото: Ferra.ruFerra.ru

"В течение многих лет умные люди думали, что лучший способ привести остальных людей в соответствие с научным консенсусом - это научить их тем знаниям, которых им не хватает", - говорит Ник Лайт, доцент кафедры маркетинга ПГУ. "К сожалению, образовательные меры не дали хороших результатов".

Их исследование предполагает, что существовует проблема чрезмерной уверенности в себе, мешающей обучению. Потому что если люди думают, что они много знают, у них минимальная мотивация учиться дальше.

"Людям с более крайними антинаучными взглядами, возможно, сначала нужно узнать о своем относительном невежестве в этих вопросах, прежде чем обучать их специфике устоявшихся научных знаний", – заявил Лайт.

В работе ученые рассмотрели семь тем, вызывающих споры среди общественности, но не среди “мира науки”: изменение климата, ядерная энергия, генетически модифицированные продукты, теория Большого взрыва, эволюция, вакцинация, гомеопатическая медицина и COVID-19.

По словам Лайта, они обнаружили, что в целом, по мере того, как отношение людей к какому-либо вопросу отдаляется от научного консенсуса, их оценка собственных знаний по этому вопросу увеличивается, однако их фактические знания уменьшаются. Они привели пример с вакцинами от COVID-19. “Чем меньше человек согласен с пользой вакцины от COVID-19, тем больше он считает, что знает о ней все, но его фактические знания, скорее всего, ниже”, – подытожили авторы работы.

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