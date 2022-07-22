Что нельзя делать 22 июля

С датой 22 июля связаны и православные, и народные традиции. Подробнее о них — в материале «Рамблера».

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22 июля православные верующие чтут память священномучеников Панкратия и Кирилла.

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В 3 веке, во времена императора Максимилиана, священномученик Кирилл служил епископом. В 84 гола Кирилла на суде принуждали отказаться от веры. Старец поклоняться идолам отказался и был приговорен к сожжению, но пламя его не коснулось. Все вокруг были изумлены, старец отпущен на волю, а многие язычники обратились в христианство.

А вот Панкратий родился при жизни Иисуса. Отец Панкратия, узнав о рождении Иисуса, отправился с сыном в Иерусалим. После увиденных чудес он уверовал в Христа. Прошли годы. Когда родители Панкратия умерли, он ушел из своего имения в горы, где много молился, живя в пещере. Там он встретил апостола Павла, вместе с которым отправился в Антиохию и Киликию. Спустя время он был рукоположен в епископы сицилийского города Тавромении. Прошло много лет, пока он мирно управлял своей паствой. Погиб святитель, когда восставшие язычники закидали его камнями.

Согласно народному календарю, 22 июля назывался Черничным днем — в это время начинала спеть черника.

Крестьяне активно собирали ее в лесу, а знахари ходили собирать лекарственные травы. Люди верили, что травы, собранные в этот день, имели особую силу.

22 июля был днем сбора первых огурцов, которые, как считалось, были особенно полезны для организма. Были и связанные с этим традиции — первый огурец срывался самым младшим в семье, чтобы будущий год принес хороший урожай.

В народной традиции с 22 июля были связаны приметы:

- В этот день люди наблюдали за природой и погодой;

- Жара 22 июля предвещает теплый август;

- Много спелой черники в этот день предвещает морозную зиму;

- Яркие звезды ночью указывают на то, что зима будет теплой.