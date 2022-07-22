Язычество в СССР: попытка реставрации древней веры

Считается, что ей на смену большевики пытались внедрить коммунистическую идеологию, также имевшую все признаки настоящей религии. Одновременно в качестве запасного, но активно реализуемого на практике варианта шла реставрация славянского язычества.

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Тухачевский – поклонник Перуна

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Одним из самых неоднозначных военачальников раннего СССР считается маршал Тухачевский, репрессированный в 1937 году. Согласно официальной версии событий, Михаил Николаевич с группой высших руководителей РККА готовил государственный переворот, за что впоследствии и был расстрелян. При этом недоброжелатели маршала указывают на то, что в Гражданскую войну военачальник применял против населения собственной страны газовое оружие массового уничтожения. Оппоненты, в свою очередь, указывают на то, что это были единичные случаи, а сам Тухачевский являлся прогрессивным руководителем, сторонником технического перевооружения армии. По их мнению, его гибель подорвала обороноспособность страны накануне Великой Отечественной войны.

Но ни первые, ни вторые не указывают на особенность религиозных взглядов маршала, которые оказались весьма необычными для выходца из императорской России. Вырос Михаил Николаевич в дворянской православной семье, а затем с отличием окончил Александровское военное училище, где курсанта с нестандартными религиозными взглядами никто терпеть бы никогда не стал. Тем не менее, по воспоминаниям популярного французского публициста Реми Рура, в годы Первой мировой войны находившегося в немецком плену вместе с молодым Тухачевским, однажды он застал будущего советского маршала за довольно странным занятием. Михаил Николаевич с воодушевлением мастерил куклу-кумира весьма свирепого вида. На вопрос француза, кто это, Михаил Николаевич ответил: Перун, славянский бог воинов. Позднее об этом эпизоде Реми Рур рассказал в своей книге, вышедшей в Париже.

Когда спустя несколько лет Тухачевский стал одним из руководителей Красной армии, его увлечение славянскими верованиями и вовсе чуть было не стало государственной политикой. В 1918 году Михаил Николаевич подготовил докладную записку в Совет народных комиссаров о том, чтобы объявить язычество в РСФСР государственной религией. Все было вполне серьезно.

«Славянам нужна новая религия. В марксизме слишком много модернизма и цивилизации. Можно скрасить эту сторону марксизма, возвратившись к нашим славянским богам, которых христианство лишило их свойств и их силы, но которые они вновь приобретут», - писал Тухачевский.

Кстати, его идею рассмотрели, но дать ход ей не решились. С одной стороны, общество раннего СССР исповедовало традиционные религии и было не готово к подобным переменам, а с другой - у большевистских вождей были совсем иные идеологические предпочтения, в которые язычество никак не вписывалось. Его ренессанс начался несколько позже, во времена правления Хрущева. Хотя справедливости ради стоит отметить, что герб СССР, по данным историков, имел множество языческих символов поклонения природе: солнце, снопы, а также молот - атрибут языческого бога-громовержца. Массовое изготовление памятников и статуй в 1930-е годы также было похоже на установку кумиров. Особенно ярко эта тема прослеживается на ВДНХ, начиная от фонтана «Дружба народов» и заканчивая оформлением павильонов.

Ренессанс древней веры

Однако в 1940-е годы православное христианство смогло лишь частично вернуть утраченные позиции. В военные годы Сталин кардинально изменил отношение государства к религии, призвав православную церковь сплотить народ в борьбе с захватчиками. Таким образом, до самой смерти вождя языческие воззрения отдельных партийных деятелей и ученых отошли на второй план.

После кончины Иосифа Виссарионовича к власти в стране пришел Никита Сергеевич, пообещавший показать «последнего попа СССР». Именно в это время по всему Советскому Союзу набирают популярность полузабытые языческие праздники: проводы зимы, масленица, Купала. Их активно отмечают на предприятиях, а также в детских садах и школах. На детских площадках по всей стране появляются деревянные изваяния богатырей в человеческий рост, сильно напоминающие кумиров славянских богов. Правда, открыто об этом не говорится. Одновременно в кино снимаются детские сказки, такие как «Снегурочка» 1968 года, где открыто прославляются бог весны и плодородия Ярила и многие другие.

В археологии и истории СССР также дан зеленый свет на изучение и популяризацию дохристианской истории древних славян. Наибольший вклад в этом направлении внес академик Рыбаков. Самое удивительное, что ученый происходил из семьи убежденных старообрядцев, а его отец даже возглавлял Старообрядческий богословский институт. Тем не менее с юных лет будущий ученый активно изучал и страстно популяризировал славянское язычество, добившись на этом поприще серьезных успехов. Для этого у него были все необходимые рычаги. Являясь директором Института археологии АН СССР, он мог указывать советскому научному сообществу направление археологических и исторических исследований. При этом ученый лично написал несколько книг о славянском язычестве и относился к данной теме с большим пиететом и трепетом.

Под крышей спецслужб

Третий этап реставрации языческих воззрений древних славян пришелся на время правления Андропова, возглавлявшего страну с 1982 по 1984 год, а до этого несколько десятилетий командовавшего всесильным КГБ.

Если во времена Хрущева и Брежнева тема язычества популяризировалась в основном в культурном и научном ключе, то к началу 1980-х годов она приобрела политическое значение. Дело в том, что в то время православные верующие страны активно готовились встретить в 1988 году тысячелетие крещения Руси. В СССР среди интеллигенции стали набирать популярность православное христианство, посещение храмов и отмечание религиозных праздников. Этот момент достаточно серьезно волновал власти, видевшие в нем угрозу советской идеологии. Тем более что перед глазами находился пример Польши, где католическое христианство также оказало самое серьезное влияние на взгляды общества.

Проанализировав сложившуюся обстановку, аналитики ведомства Юрия Владимировича Андропова пришли к достаточно логичному выводу. По их мнению, моде на православное христианство, распространившееся среди интеллигенции и советской богемы, необходимо было противопоставить нечто похожее, но не опасное для советской идеологии. Поскольку элита тех лет тяготела не столько к самому православному христианству, сколько к древней вере, поиску исконных корней русского человека, было решено начать активное насаждение и развитие народных праздников, популяризацию дохристианских археологических находок и литературных памятников, зачастую являвшихся новоделом языческого периода.

Надо сказать, что предпринятые меры не помогли достичь нужного результата. Если популяризация древних народных праздников и дохристианской культуры проходила достаточно успешно, то идеология язычества не нашла отклика в массах. Действительно, в стране появились различные группы поклонников древней веры. В Ленинграде даже было официально зарегистрировано Общество волхвов, членами которого стали курсанты военных и милицейских училищ. Однако вскоре наши спецслужбы увидели, какого джинна выпустили из бутылки, и общество было закрыто.