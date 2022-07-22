Чилиец перепутал Пиноккио с советским Буратино

"Эта старая коробка [из-под диска] была на чердаке у моего дедушки. Никто из тех, кого я когда-либо встречал, не видел этот фильм. В интернете нет информации ни о самом фильме, ни о студии. Осталась только эта пустая коробка и воспоминания", - написал чилиец.