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33 минуты назад

Чилиец перепутал Пиноккио с советским Буратино

Газета.Ru

Пользователь Reddit из Чили опубликовал пост с просьбой помочь ему найти фильм о Пиноккио. Выяснилось, что найденная на чердаке картина оказалась советским мультфильмом 1959 года. Об этом сообщает "Афиша Daily".

Чилиец перепутал Пиноккио с советским Буратино
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Эта старая коробка [из-под диска] была на чердаке у моего дедушки. Никто из тех, кого я когда-либо встречал, не видел этот фильм. В интернете нет информации ни о самом фильме, ни о студии. Осталась только эта пустая коробка и воспоминания", - написал чилиец.

Другой пользователь ответил ему, что ключ на обложке схож с тем, что был в советской версии Пиноккио - мультфильме "Приключения Буратино". Он также нашел версию этого мультфильма на испанском языке.

"Господь. Думаю, что это он. Мама подтвердила. Как странно, что старый русский фильм распространялся в 1990-е годы в Чили", - подытожил пользователь.

Ранее сообщалось, что в России адаптируют для полного метра советский мультфильм "Бременские музыканты".

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