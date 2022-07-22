Шведская традиция, которая шокирует русских

Пользователей со всего мира возмутил один шведский обычай, который существует с незапамятных времен, и местным жителям кажется чем-то самим собой разумеющимся. Что шокировало представителей других национальностей и культур, читайте в материале «Рамблера».

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Только представьте, в Швеции не приглашают гостей к столу, и это считается совершенно нормальным. Хозяева могут сесть обедать или ужинать, а гостей попросить, например, их подождать в другой комнате или даже на улице. Эта особенность страны моментально стала темой для обсуждения в Twitter. Так, в комментариях пользователи делились своими историями, связанными с не очень-то и гостеприимным поведениям шведов. Другие же отмечали, что этой традиции давно никто не придерживается, и гости могут рассчитывать на угощения.

Один из пользователей в отдельном посте пояснил, что эта традиция возникла еще во времена викингов — тогда едой и ночлегом делились только статусные люди, а их гости оказывались перед ними в долгу. Позже этот долг нередко возвращали насильственными методами. От такой культуры впоследствии решили отойти, поэтому долгое время гостеприимство считалось неуместным (или даже опасным).