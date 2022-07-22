Дрессировщик рассказал, как отбиться от озверевшей обезьяны

Отбиться от обезьяны можно с помощью большой палки, которой необходимо отгонять животное. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на дрессировщика "Мосфильма" Виктора Зуйкова.

Фото: m24.ru m24.ru

По его словам, родители девочки, на которую напала обезьяна в Подмосковье, правильно делали, отбиваясь от обезьяны ногами. Он добавил, что у взрослых не было иного выбора. Зуйков пояснил, что при нападении на девочку обезьяна захотела проявить характер, поэтому выбрала самого маленького ребенка.

"Как известно, обезьяны в стае ведут себя так: чем обезьяна сильнее, если это самец или старшая самка, все разборки ведутся с помощью укусов. Более сильное существо кусает слабое", – заключил он.

Сбежавшая из частного зоопарка обезьяна напала на двухлетнюю девочку в деревне Терпигорьево городского округа Мытищи накануне. После произошедшего ребенка госпитализировали и прооперировали. Подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова рассказала, что в результате укусов обезьяны у девочки были порваны сухожилия на пальцах руки и ноги.