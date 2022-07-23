Самые страшные потери воинов-афганцев

В ходе военных действий Советского Союза в Афганистане не было сражений в привычном понимании этого слова. Как правило, происходили локальные стычки с врагом. Моджахеды не вели позиционную войну, не строили долговременных укреплений и делали ставку на мобильность. Главной их целью было уничтожение коммуникаций и путей снабжения Советской Армии.

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Всего за десять лет конфликта погибло около 15 тыс. военнослужащих.

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Самые крупные единовременные потери были зафиксированы после боя 1-го батальона 682-го мотострелкового полка. В апреле 1984 года Советская Армия совместно с правительственными войсками Афганистана проводила крупную операцию по ликвидации повстанческих формирований, которые действовали под началом полевого командира Ахмад Шах Масуда.

Это был опытный противник, управлявший значительным числом боевиков. Главным местом дислокации противника считалось Панджшерское ущелье. Когда главные силы противника удалось вытеснить из ущелья, его ответвления начали прочесывать патрули.

27 апреля в расположение советских сил пришли двое местных жителей и сообщили, что могут показать, где находится тайный склад боеприпасов моджахедов. Была проведена разведка, которая подтвердила достоверность сведений о складе. Местных жителей закрепили проводниками за первым мотострелковым батальоном 682-го мотострелкового полка 108-й мотострелковой дивизии. Задачей первого батальона было пройти по ущелью, образованному рекой Хазара, и обнаружить место дислокации противника. Предполагалось, что склад находится у так называемого "Пизгаранского креста", где сходятся три притока реки Хазара и расположен населенный пункт Пизгаран.

Батальон был усилен 40 пехотинцами афганских правительственных войск. Вместе с ними первый батальон насчитывал менее двухсот человек, так как одна рота осталась охранять штаб, а техника с экипажами не могла пробраться через горные завалы. Таким образом, усеченный батальон выдвинулся в путь по отработанной методике, когда сперва занимаются господствующие высоты и затем вперед выдвигаются основные силы.

Затем произошло то, что некоторые авторы называют роковой ошибкой командования, а другие предательством и саботажем.

"Командир полка подполковник Суман приказал командиру первого мотострелкового батальона наступать вдоль ущелья Хазара по его дну без предварительного овладения прилегающими к нему господствующими высотами",

— пишет исследователь афганской войны, генерал-майор Александр Ляховский, в книге "Гражданин. Политик. Воин".

Командир батальона сообщил подполковнику, что такие действия опасны и противоречат уставу, но Суман повторил приказ, и комбат подчинился. Никаких компенсирующих мер для охранения отряда принято не было, солдаты направились вдоль по дну ущелья. Долгое время противника не удавалось обнаружить, солдаты устали и потеряли бдительность. В этот момент, около 11:30, моджахеды открыли огонь с трех сторон, находясь на господствующих высотах.

В первую же минуту был убит командир, шедший в начале колонны. Связь со штабом была потеряна, и подполковник Суман продолжал некоторое время рапортовать начальству о спокойной обстановке. Однако, когда тишина в эфире затянулась, стало ясно, что сложилась опасная ситуация. На выручку была отправлена рота, охранявшая штаб, а также была запрошена авиаподдержка.

В это время в ущелье Хазара шел жаркий бой. Остатки первого батальона были рассеяны. Солдаты как смогли укрылись от плотного огня противника, не сумев без командира организовать эффективное сопротивление. Около 20 военнослужащих сумели спастись, прыгнув в реку и выплыв ниже по течению. Остальные были вынуждены ждать подкрепления.

Спустя 40 минут после начала обстрела над ущельем появились ударные вертолеты, поднятые по тревоге с ближайшей базы. Они накрыли огневые точки моджахедов, однако те успели передислоцироваться, значительных потерь не понесли и продолжали обстреливать попавший в засаду отряд. Бой длился уже более шести часов, когда подоспела подмога. Однако сводный отряд, присланный на помощь, наткнулся на огонь крупнокалиберных пулемётов. Моджахеды заранее продумали этот момент и постарались отсечь подкрепление от погибавшего батальона.

Пулеметы удалось подавить, когда через каменные завалы прорвались застрявшие на подходах две БМП-2. Только к 22:00 второй мотострелковый батальон 682-го мотострелкового полка занял господствующие высоты и вытеснил боевиков из ущелья. Эвакуация раненых началась утром следующего дня. По разным данным, в бою в Хазарском ущелье погибло от 57 до 87 человек, а было ранено около сотни.