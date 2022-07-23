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3 часа назад

Кинолог назвал породы собак-долгожителей

Мир24

Продолжительность жизни собаки зависит от генетики и условий содержания питомца. Но есть породы, которые от природы живут дольше, чем другие собаки, рассказал «Известиям» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Кинолог назвал породы собак-долгожителей
Фото: Мир24Мир24

Он отметил, что в среднем собаки живут около 12-14 лет, но если грамотно ухаживать за питомцем, то он может прожить дольше.

По словам Голубева, пудели, как правило, отличаются хорошим здоровьем и имеют статус долгожителей. Эта порода отличается интеллектом и добротой. Хозяину важно не забывать о ежедневных тренировках и уходе.

Представители породы чухуа-хуа могут доживать до 20 лет. У таких собак неплохое здоровье. В холодное время года чихуа-хуа нужно выгуливать в одежде. Желающим завести такого питомца, нужно внимательно изучить стандарт породы и не поддаться соблазну приобрести животное через объявления на сомнительных сайтах.

Активные, смышленые, самостоятельные и бесстрашные таксы станут отличными друзьями для человека. У них прекрасное здоровье, поэтому питомцы при правильном уходе будут долго радовать своего хозяина. Эксперт предупреждает, что владельцам этих собак надо внимательно следить за его питанием, чтобы такса не набрала лишний вес.

Если правильно ухаживать за йоркширскими терьерами, то они долго будут радовать своего хозяина. Как любая декоративная собака, йоркширский терьер требует внимания к своей внешности, так что владельцу нужно не забывать вовремя заботиться о шерсти, глазах, ушах и когтях питомца.

Истории,Владимир Голубев,
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