Кинолог назвал породы собак-долгожителей

Продолжительность жизни собаки зависит от генетики и условий содержания питомца. Но есть породы, которые от природы живут дольше, чем другие собаки, рассказал «Известиям» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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Он отметил, что в среднем собаки живут около 12-14 лет, но если грамотно ухаживать за питомцем, то он может прожить дольше.

По словам Голубева, пудели, как правило, отличаются хорошим здоровьем и имеют статус долгожителей. Эта порода отличается интеллектом и добротой. Хозяину важно не забывать о ежедневных тренировках и уходе.

Представители породы чухуа-хуа могут доживать до 20 лет. У таких собак неплохое здоровье. В холодное время года чихуа-хуа нужно выгуливать в одежде. Желающим завести такого питомца, нужно внимательно изучить стандарт породы и не поддаться соблазну приобрести животное через объявления на сомнительных сайтах.

Активные, смышленые, самостоятельные и бесстрашные таксы станут отличными друзьями для человека. У них прекрасное здоровье, поэтому питомцы при правильном уходе будут долго радовать своего хозяина. Эксперт предупреждает, что владельцам этих собак надо внимательно следить за его питанием, чтобы такса не набрала лишний вес.