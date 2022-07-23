Что нельзя делать 23 июля

В народе 23 июля считается днем Антония Громоносца. Православная церковь в эту дату чтит память Антония Печерского, жившего на рубеже XX и XXI веков и основавшего Киево-Печерскую лавру. Что нельзя делать в этот день, согласно приметам, рассказываем в материале "Рамблера".

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Наши предки верили, что 23 июля - день, когда вода наполнена особой силой. Люди шли к водоемам и "жаловались" им на неудачи, веря, что вода их смоет.

После того, как человек помоется, необходимо обязательно надевать чистую, выстиранную и выглаженную одежду. Если надеть что-то ношеное, могут возникнуть проблемы со здоровьем.

Вечером на Руси всегда топили баню. Считалось, что такие ритуалы уберегут человека от несчастий на год вперед. Также нельзя проливать воду и лить ее без цели. Это чревато серьезными проблемами в делах.

Матерям не стоит допивать воду за ребенком. Раньше наши предки были убеждены, что это отнимет у детей жизненную силу.

Еще в день Антония Громоносца нельзя подметать пол. Согласно приметам, это может разозлить домового и привести к неприятностям.