Что нельзя делать 23 июля

В народе 23 июля считается днем Антония Громоносца. Православная церковь в эту дату чтит память Антония Печерского, жившего на рубеже XX и XXI веков и основавшего Киево-Печерскую лавру. Что нельзя делать в этот день, согласно приметам, рассказываем в материале "Рамблера".
Наши предки верили, что 23 июля - день, когда вода наполнена особой силой. Люди шли к водоемам и "жаловались" им на неудачи, веря, что вода их смоет.
После того, как человек помоется, необходимо обязательно надевать чистую, выстиранную и выглаженную одежду. Если надеть что-то ношеное, могут возникнуть проблемы со здоровьем.
Вечером на Руси всегда топили баню. Считалось, что такие ритуалы уберегут человека от несчастий на год вперед. Также нельзя проливать воду и лить ее без цели. Это чревато серьезными проблемами в делах.
Матерям не стоит допивать воду за ребенком. Раньше наши предки были убеждены, что это отнимет у детей жизненную силу.
Еще в день Антония Громоносца нельзя подметать пол. Согласно приметам, это может разозлить домового и привести к неприятностям.
23 июля - хороший день для того, чтобы отправиться в путешествие: дорога будет хорошей. Кроме того, в эту дату всегда было принято играть свадьбы.
В народе 23 июля считается днем Антония Громоносца. Православная церковь в эту дату чтит память Антония Печерского, жившего на рубеже XX и XXI веков и основавшего Киево-Печерскую лавру. Что нельзя делать в этот день, согласно приметам, рассказываем в материале "Рамблера".
Наши предки верили, что 23 июля - день, когда вода наполнена особой силой. Люди шли к водоемам и "жаловались" им на неудачи, веря, что вода их смоет.
После того, как человек помоется, необходимо обязательно надевать чистую, выстиранную и выглаженную одежду. Если надеть что-то ношеное, могут возникнуть проблемы со здоровьем.
Вечером на Руси всегда топили баню. Считалось, что такие ритуалы уберегут человека от несчастий на год вперед. Также нельзя проливать воду и лить ее без цели. Это чревато серьезными проблемами в делах.
Матерям не стоит допивать воду за ребенком. Раньше наши предки были убеждены, что это отнимет у детей жизненную силу.
Еще в день Антония Громоносца нельзя подметать пол. Согласно приметам, это может разозлить домового и привести к неприятностям.
23 июля - хороший день для того, чтобы отправиться в путешествие: дорога будет хорошей. Кроме того, в эту дату всегда было принято играть свадьбы.