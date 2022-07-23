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33 минуты назад

Что такое синдром Стендаля

Мира Маркина

Синдром Стендаля – это психосоматическая реакция человека на произведения искусства. То есть, когда кому-то становится плохо от увиденной красоты. Что это за синдром и причем тут Стендаль, рассказываем в материале "Рамблера".

Что такое синдром Стендаля
Фото: pxhere.compxhere.com

Термин "синдром Стендаля" впервые употребил итальянский психиатр Грациэлла Магерини в конце XX века. Также его называют флорентийским синдромом или гиперкультуремией. Французский писатель Мари-Анри Бейль, известный всем под псевдонимом Стендаль, в начале XIX века путешествовал по Италии, изучал произведения искусства и вел дневник, который потом издал под названием "Рим, Неаполь и Флоренция". В книге он описал свои сильные эмоциональные переживания от красоты, например, церкви Святого Креста. Теперь аналогичные чувства людей называют синдромом его имени.

В медицинском сообществе спорят насчет того, является ли синдром Стендаля психическим заболеванием или нет. Проявляется он у всех по-разному. У кого-то появляются головокружение, тошнота, боли в животе и грудной клетке, учащенное сердцебиение. Особенно чувствительные могут упасть в обморок. В 2018 году у мужчины случился сердечный приступ, когда он рассматривал полотно Сандро Боттичелли "Рождение Венеры" во Флоренции.

Как рассказала директор Музеев Ватикана Барбара Ятта изданию "Известия", периодически у посетителей проявляется синдром Стендаля:

"Однажды мой друг психиатр попросил меня изучить «синдром Стендаля» с помощью электромагнитных волн, которые замеряли бы эмоции посетителей. Мы, разумеется, отказались. Так или иначе, бывают люди, которые действительно подвержены этому синдрому. Во время COVID-19 он стал проявляться еще сильнее".

Истории,Барбара Ятта,Сандро Боттичелли,
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