Что такое синдром Стендаля

Синдром Стендаля – это психосоматическая реакция человека на произведения искусства. То есть, когда кому-то становится плохо от увиденной красоты. Что это за синдром и причем тут Стендаль, рассказываем в материале "Рамблера".

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Термин "синдром Стендаля" впервые употребил итальянский психиатр Грациэлла Магерини в конце XX века. Также его называют флорентийским синдромом или гиперкультуремией. Французский писатель Мари-Анри Бейль, известный всем под псевдонимом Стендаль, в начале XIX века путешествовал по Италии, изучал произведения искусства и вел дневник, который потом издал под названием "Рим, Неаполь и Флоренция". В книге он описал свои сильные эмоциональные переживания от красоты, например, церкви Святого Креста. Теперь аналогичные чувства людей называют синдромом его имени.

В медицинском сообществе спорят насчет того, является ли синдром Стендаля психическим заболеванием или нет. Проявляется он у всех по-разному. У кого-то появляются головокружение, тошнота, боли в животе и грудной клетке, учащенное сердцебиение. Особенно чувствительные могут упасть в обморок. В 2018 году у мужчины случился сердечный приступ, когда он рассматривал полотно Сандро Боттичелли "Рождение Венеры" во Флоренции.

Как рассказала директор Музеев Ватикана Барбара Ятта изданию "Известия", периодически у посетителей проявляется синдром Стендаля: