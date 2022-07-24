24 июля — день рождения растворимого кофе

Популярным новый напиток стал после того, как им заинтересовалась компания Nestle и правительство Бразилии.24 июля 1938 года на рынке появилась первая популярная марка растворимого напитка – «Nescafe». Интересно, что для изготовления растворимого кофе обычно используют зерна сорта робуста или арабика.