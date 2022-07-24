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2 часа назад

24 июля — День рождения растворимого кофе

Новости Саратова

Растворимый кофе изобрёл японский химик Сатори Като в 1901 году в Чикаго.

24 июля — день рождения растворимого кофе
Фото: Новости СаратоваНовости Саратова

Популярным новый напиток стал после того, как им заинтересовалась компания Nestle и правительство Бразилии.24 июля 1938 года на рынке появилась первая популярная марка растворимого напитка – «Nescafe». Интересно, что для изготовления растворимого кофе обычно используют зерна сорта робуста или арабика.

А если в растворимый кофе добавить две-три капли лимонного сока или меда, то его вкус станет похожим на натуральный кофе элитных сортов.

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