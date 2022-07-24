Нумеролог рассказал, что ждет Россию: «Не дрогнет под натиском»

Сейчас россияне обеспокоены судьбой своей страны как никогда раньше. Нумеролог Владимир Кузнецов рассказал, что ждет Россию в ближайшие три года.

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Экономика

Владимир Кузнецов уверен: страна не сильно пострадает от того, что некоторые иностранные бренды ушли с рынка. Нумеролог полагает, что их заменят другие бренды: из Турции, Китая и Азии.

«Именно поэтому переход на новый уровень экономики пройдет безболезненно. Бренды, пропавшие с российского рынка, могут не вернуться, но их с лихвой заменит новая продукция», – говорит специалист.

Безработица

Владимир Кузнецов уверен, что рабочие специальности будут, как и прежде, актуальными. А вот сфера банковского дела претерпит сокращения. Уже сейчас, по словам нумеролога, в банках достаточно сложная ситуация. Отношения на мировой арене

«В 2025 году Россия раскроет свой потенциал и станет великой державой. До этого времени ей придется доказывать свою мощь остальным странам», – утверждает эксперт.