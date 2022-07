Разработан способ увидеть древнейшие звезды во Вселенной

Наблюдения за светом ранних звезд будут проводиться с помощью радиотелескопа следующего поколения Square Kilometer Array (SKA). Ожидается, что электромагнитное излучение от этих объектов примерно в 100 тысяч раз слабее, чем другие радиосигналы, поэтому искажения, неизбежные при использовании радиоинструментов, вносят в данные сильный шум. Чтобы решить эту проблему, исследователи придумали новую методологию в рамках эксперимента REACH (Radio Experiment for the Analysis of Cosmic Hydrogen) по поиску излучения от ранних водородных облаков.