Эксперт рассказала, как общаться с мошенниками

Меньше всего мошенники заинтересованы в тех, кто плохо идет на контакт, односложно отвечает, грубит или разыгрывает их, говорит эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.
«Реже всего атакуют, а порой и вовсе перестают, тех, кто абсолютно бесперспективен: не отвечает вовсе, нарочито асоциален, не идет на контакт, грубит или троллит, говорит односложно и категорично», – заявила Ольга Дайнеко.
Но не все решатся на такое поведение со злоумышленниками. В таком случае эксперт посоветовала прерывать все телефонные разговоры, вносить номер в черный список и не идти на контакт. Также необходимо помнить о правилах цифровой безопасности: не распространять свои личные данные по телефону и в интернете, не кликать на ссылки и не скачивать файлы с непроверенных сайтов.
Надо не забывать и о правилах социальной безопасности: не делиться личными данными и данными своих близких даже под видом соцопроса или звонка из банка. А при предоставлении личной информации обдумывать целесообразность этой процедуры, а после отзывать разрешение пользоваться данными, пишет «РИА Новости». Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в Екатеринбурге осудили мошенника, который обманом продал восемь квартир.