Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+25° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
2 часа назад

Эксперт рассказала, как общаться с мошенниками: «Грубить, троллить, разыгрывать»

РИА "ФедералПресс"

Меньше всего мошенники заинтересованы в тех, кто плохо идет на контакт, односложно отвечает, грубит или разыгрывает их, говорит эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

Эксперт рассказала, как общаться с мошенниками
Фото: ФедералПресс ФедералПресс

«Реже всего атакуют, а порой и вовсе перестают, тех, кто абсолютно бесперспективен: не отвечает вовсе, нарочито асоциален, не идет на контакт, грубит или троллит, говорит односложно и категорично», – заявила Ольга Дайнеко.

Но не все решатся на такое поведение со злоумышленниками. В таком случае эксперт посоветовала прерывать все телефонные разговоры, вносить номер в черный список и не идти на контакт. Также необходимо помнить о правилах цифровой безопасности: не распространять свои личные данные по телефону и в интернете, не кликать на ссылки и не скачивать файлы с непроверенных сайтов.

Надо не забывать и о правилах социальной безопасности: не делиться личными данными и данными своих близких даже под видом соцопроса или звонка из банка. А при предоставлении личной информации обдумывать целесообразность этой процедуры, а после отзывать разрешение пользоваться данными, пишет «РИА Новости». Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в Екатеринбурге осудили мошенника, который обманом продал восемь квартир.

Истории,Минфин России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители