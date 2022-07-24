Эксперт рассказала, как общаться с мошенниками

Меньше всего мошенники заинтересованы в тех, кто плохо идет на контакт, односложно отвечает, грубит или разыгрывает их, говорит эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

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«Реже всего атакуют, а порой и вовсе перестают, тех, кто абсолютно бесперспективен: не отвечает вовсе, нарочито асоциален, не идет на контакт, грубит или троллит, говорит односложно и категорично», – заявила Ольга Дайнеко.

Но не все решатся на такое поведение со злоумышленниками. В таком случае эксперт посоветовала прерывать все телефонные разговоры, вносить номер в черный список и не идти на контакт. Также необходимо помнить о правилах цифровой безопасности: не распространять свои личные данные по телефону и в интернете, не кликать на ссылки и не скачивать файлы с непроверенных сайтов.