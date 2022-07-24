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56 минут назад

Какие страны не стали воевать во Второй мировой войне

Ferra.ru

По статистике, более 80 процентов стран во всём мире выбрали во время Второй мировой войны ту или иную сторону. Но есть и такие государства, которые решили сохранять нейтралитет и не участвовать в военных действиях. Об этих государствах рассказали на YouTube-канале The Infographics Show.

Какие страны не стали воевать во Второй мировой войне
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Ряд стран во время Второй мировой войны отказались в ней участвовать. Они решили, что гораздо безопаснее для них будет сохранять нейтралитет. Однако не всем удалось удержать его надолго. Например, так произошло в странах Прибалтики: Латвии, Эстонии, Литве. Нейтралитет в них длился ровно столько, сколько об этом говорили влиятельные лица, а соглашение о нейтралитете было подписано между странами в 1938 году. Вскоре, однако, СССР объявил, что все три страны являются его частью. В 1941 году нацисты оккупировали все три государства, поэтому полностью остаться в стороне от событий войны им так и не удалось.

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Среди других стран, которым удалось избежать участия в войне, - Исландия. Произошло это благодаря её расположению и почти полному отсутствию в ней природных ресурсов. Когда США и Великобритания пытались оккупировать это государство, чтобы немцы не могли взять под контроль важные судоходные пути, Исландия этому не сопротивлялась и сохраняла нейтралитет.

Скандинавские страны тоже на протяжении всей войны планировали сохранять нейтралитет. Но длилось это до того момента, пока в Финляндию не вторглись советские войска. После этого Швеция объявила себя страной, которая не собирается участвовать в военных действиях.

Продолжительное время нейтральный статус удавалось удерживать также Швейцарии. Это объяснялось по большей части двумя факторами. Первый - расположение страны недалеко от Альп (это затрудняет вторжение в страну), второй - наличие большой постоянной армии, которая формируется на призывной основе. Также в Швейцарии хранилось множество сбережений.

Существовали во время Второй мировой и несколько стран, которые были слишком малы, чтобы их заметили. Поэтому у них тоже получилось остаться в стороне от войны. Это Андорра, Лихтенштейн, Монако, Сан-Марино, Ватикан.

Среди других государств, избежавших участия в войне, ведущий перечисляет Тибет, Афганистан, Иран, Бутан, Йемен, Ирландия, Португалия, Испания. Некоторые из них, правда, со временем сменили статус нейтральной страны на невоюющую.

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