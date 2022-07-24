Какие страны не стали воевать во Второй мировой войне

По статистике, более 80 процентов стран во всём мире выбрали во время Второй мировой войны ту или иную сторону. Но есть и такие государства, которые решили сохранять нейтралитет и не участвовать в военных действиях. Об этих государствах рассказали на YouTube-канале The Infographics Show.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Ряд стран во время Второй мировой войны отказались в ней участвовать. Они решили, что гораздо безопаснее для них будет сохранять нейтралитет. Однако не всем удалось удержать его надолго. Например, так произошло в странах Прибалтики: Латвии, Эстонии, Литве. Нейтралитет в них длился ровно столько, сколько об этом говорили влиятельные лица, а соглашение о нейтралитете было подписано между странами в 1938 году. Вскоре, однако, СССР объявил, что все три страны являются его частью. В 1941 году нацисты оккупировали все три государства, поэтому полностью остаться в стороне от событий войны им так и не удалось.

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Среди других стран, которым удалось избежать участия в войне, - Исландия. Произошло это благодаря её расположению и почти полному отсутствию в ней природных ресурсов. Когда США и Великобритания пытались оккупировать это государство, чтобы немцы не могли взять под контроль важные судоходные пути, Исландия этому не сопротивлялась и сохраняла нейтралитет.

Скандинавские страны тоже на протяжении всей войны планировали сохранять нейтралитет. Но длилось это до того момента, пока в Финляндию не вторглись советские войска. После этого Швеция объявила себя страной, которая не собирается участвовать в военных действиях.

Продолжительное время нейтральный статус удавалось удерживать также Швейцарии. Это объяснялось по большей части двумя факторами. Первый - расположение страны недалеко от Альп (это затрудняет вторжение в страну), второй - наличие большой постоянной армии, которая формируется на призывной основе. Также в Швейцарии хранилось множество сбережений.

Существовали во время Второй мировой и несколько стран, которые были слишком малы, чтобы их заметили. Поэтому у них тоже получилось остаться в стороне от войны. Это Андорра, Лихтенштейн, Монако, Сан-Марино, Ватикан.