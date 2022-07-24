В сети объяснили неаккуратный ремонт в советских квартирах

Объяснение неаккуратному ремонту в советских квартирах нашли пользователи сети в комментариях под опубликованным в Telegram-канале «Старая Москва» фото. На снимке пенсионерка стоит посреди кухни и смотрит на кота. В кадр попала плохо прокрашенная деревянная дверь со стеклянными вставками, отделяющая помещение от остальных комнат в квартире.

Фото: Мослента Мослента

«Первый день в новой квартире, 1950-е», — написал автор поста. «Дверь явно красил "большой профессионал"», «Почему так неаккуратно покрашена дверь?», «Дверь — боль», — принялись обсуждать увиденное юзеры. «Потому что квартира бесплатная», — предположил один из участников дискуссии.

«Малярного скотча еще не было. Как покрасить дверь с расстекловкой и не капнуть на стекла? Газетки в таком деле не помогают, все равно растворителем лишние подтеки убирать придется. Либо красить надо очень тонким слоем, тонкой кистью и медленно», — написал подписчик канала. «Либо красить сначала реечки, а потом вставлять стекла», — предложил свою версию другой.

Многие пользователи поделились воспоминаниями, как сами принимали участие в ремонте квартиры в советские годы. «Я малышкой красила у прабабушки окошки на террасе, картоночку прикладывала к стеклу. Отлично получилось», — рассказала одна из них.