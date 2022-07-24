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3 часа назад

Почему нельзя смотреть в экраны чужих телефонов в метро

Ferra.ru

Во время поездки в вагоне метро то и дело можно засмотреться в экран смартфона соседа. Однако юрист Елена Кудерко предупредила, что читая чужие сообщения в России можно столкнуться с последствиями.

Почему нельзя смотреть в экраны чужих телефонов в метро
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Кудерко напомнила Россиянам, что гарантия тайны личной переписки напрямую закреплена в Конституции, и нарушить ее можно только с разрешения суда и только в том случае, если информация из личных сообщений имеет важное значение для раскрытия или пресечения совершения преступления.

Так, наказание за нарушение тайны переписки предусмотрено статьей 138 УК РФ в виде штраф до 80 тыс рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до шести месяцев, либо обязательные работы до 360 часов, либо исправительные работы до одного года. Если же доступ к переписке был получен с использованием служебных полномочий, ответственность будет более существенной.

При этом степень родства не имеет значения, отмечает юрист. Исключением является только родитель, который может получить доступ к переписке ребенка. “Соответственно, даже ревнивый супруг, рискует стать преступником открывая смс-переписку своего законного мужа или жены”, — подытожила Кудерко.

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