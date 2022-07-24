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50 минут назад

Почему собаки часто так похожи на своих хозяев

Ferra.ru

Научные исследования показывают, что собаки действительно нередко ведут себя так же, как их владельцы. Но с чем это связано?

Почему собаки часто так похожи на своих хозяев
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Человек подсознательно может тянуться к собакам, которые обладают схожими с ним чертами характера. Правда, причина сходства между собакой и её хозяином может заключаться и в другом. Например, в том, что выбор того или иного питомца - это «побочный эффект» эволюции человека: похожим образом люди когда-то выбирали «своих» партнёров.

То есть люди, выбирающие физически похожих на них партнёров, могут вместе с этим (хоть и непреднамеренно) выбирать тех, кто им подходит генетически. При выборе домашнего животного человек может подсознательно руководствоваться теми же стандартами.

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