Почему собаки часто так похожи на своих хозяев

Научные исследования показывают, что собаки действительно нередко ведут себя так же, как их владельцы. Но с чем это связано?

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Человек подсознательно может тянуться к собакам, которые обладают схожими с ним чертами характера. Правда, причина сходства между собакой и её хозяином может заключаться и в другом. Например, в том, что выбор того или иного питомца - это «побочный эффект» эволюции человека: похожим образом люди когда-то выбирали «своих» партнёров.