Простой жест, который нельзя использовать при Елизавете II

Существует множество правил, которые нужно знать тем, кто собирается предстать перед королевой Елизаветой II. Это касается и гардероба, и приветствия, и других мелких деталей, вплоть до простых жестов. От чего стоит отказаться во время встречи с сувереном, читайте в материале «Рамблера».
В 2022 году широко отмечался платиновый юбилей правления Елизаветы II, в связи с этим в социальных сетях активно обсуждались вопросы придворного протокола и того, как можно выказать уважение по отношению к членам королевской семьи.
Советник по этикеты з Debrett's Лиз Уайз поделилась с газетой The Mirror экспертным мнением по поводу соблюдения протокола встречи с монархом. Так, разговор с Елизаветой II должен быть легким и затрагивать, например, такие темы, как погода.
«Если бы вам посчастливилось быть представленным королеве, вам стоит вести беседу легко и непринужденно, не делать провокационных замечаний, не вступать в дискуссии на спорные темы. Я думаю, что многие люди выглядят довольно косноязычно при встрече с королевой, ведь это достаточно волнительное событие — не по ее вине, а просто из-за ожиданий на этот счет», — советует специалист.
Эксперт упомянула привычки, от которых стоит отказать в присутствии членов королевской семьи. Например, не стоит ковырять ногти или даже слишком часто касаться своего лица, находясь на важном мероприятии.
Помимо всего перечисленного, есть одна вещь, которую не стоит делать делать рядом с Елизаветой II. При дворе настоятельно не рекомендуется скрещивать руки на груди, так как это движение может быть воспринято как «агрессивное» и препятствующее непринужденному общению.