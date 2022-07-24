Простой жест, который нельзя использовать при Елизавете II

Существует множество правил, которые нужно знать тем, кто собирается предстать перед королевой Елизаветой II. Это касается и гардероба, и приветствия, и других мелких деталей, вплоть до простых жестов. От чего стоит отказаться во время встречи с сувереном, читайте в материале «Рамблера».

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В 2022 году широко отмечался платиновый юбилей правления Елизаветы II, в связи с этим в социальных сетях активно обсуждались вопросы придворного протокола и того, как можно выказать уважение по отношению к членам королевской семьи.

Советник по этикеты з Debrett's Лиз Уайз поделилась с газетой The Mirror экспертным мнением по поводу соблюдения протокола встречи с монархом. Так, разговор с Елизаветой II должен быть легким и затрагивать, например, такие темы, как погода.

«Если бы вам посчастливилось быть представленным королеве, вам стоит вести беседу легко и непринужденно, не делать провокационных замечаний, не вступать в дискуссии на спорные темы. Я думаю, что многие люди выглядят довольно косноязычно при встрече с королевой, ведь это достаточно волнительное событие — не по ее вине, а просто из-за ожиданий на этот счет», — советует специалист.

Эксперт упомянула привычки, от которых стоит отказать в присутствии членов королевской семьи. Например, не стоит ковырять ногти или даже слишком часто касаться своего лица, находясь на важном мероприятии.