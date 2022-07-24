Почему нельзя сидеть на углу стола

Социологи провели глобальный опрос и выяснили, что примета, согласно которой нельзя сидеть на углу стола, известна людям не только в России, но и во всем мире. Почему угол приобрел дурную славу, рассказываем в материале "Рамблера".

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"Не ешь на углу стола - замуж не возьмут", "Счастье свое заколешь", "Пересядь, семь лет замуж не выйдешь!"

- эти и другие высказывания можно услышать в ответ на попытку сесть на углу стола. Особенно это касается женщин. Многие убеждены, что примета действительно работает.

Не выйти замуж в российском патриархальном обществе до сих пор для многих - главная неудача, которая может настичь женщину в жизни. Поэтому даже те, кто не верит в приметы, все равно зачастую испытывают психологический дискомфорт, сидя на углу стола.

Однако есть и противоположное мнение: сидеть на углу — выйти замуж с углом. Почему так?

Примета появилась еще в Древней Руси. В доме всегда был "красный" и "черный" углы. Если "красный" - это место для икон, то "черный" угол - это пристанище темных сил. Таким же значением наделили и углы стола. Несчастья и проблемы в личной жизни настигнут человека, если он сел на левом углу. Если он выбрал правый угол, его, наоборот, ждет удача и любовные успехи. Но со временем люди стали считать, что нельзя сидеть ни на одном из них.

Если женщина все-таки оказалась в неправильном углу стола, согласно приметам, ей надо сказать: "На углу сижу, мужа с квартирой жду!". Замужние должны говорить: "На углу сижу, век с мужем живу!"