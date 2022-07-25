Москвичам рассказали о необычном городском законе XVII века

О необычном городском законе, работавшем в столице до появления уличного освещения, рассказали в Telegram-канале «История Москвы». До XVIII века в темное время суток все люди обязаны были выходить на улицу с фонарем.

Фото: Мослента Мослента

Особенно важным было держать источник света у лица. Так человек становился заметнее на темной улице. Те, у кого не было при себе фонаря, рисковали попасть за решетку. Городовой мог принять такого гражданина за преступника и задержать его до выяснения обстоятельств.