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4 часа назад

Россияне назвали главное достоинство обуви и одежды в СССР

Мослента

Главным достоинством советской одежды и обуви, по мнению фолловеров группы «Мы из СССР — Вспомним лучшее» во «ВКонтакте», была так называемая «неубиваемость».

Россияне назвали главное достоинство обуви и одежды в СССР
Фото: МослентаМослента

В сообществе выложили старый снимок, на котором покупательницы изучают ассортимент обувного магазина. «Нocить туфли могли нe oдин ceзон! Неубиваемая обувь была, по нacледствy пepеходила», — написала администрация группы.

Многие согласились с этим утверждением.

«Обувь была не очень красивая, зато из натуральной кожи и долго носилась», «По несколько лет и гулял в ней, и в школу ходил, и футбол играл, и огород копал. Удобно!» — вспомнили фолловеры. Один из пользователей отметил, что этими же характеристиками обладали и другие предметы гардероба. «Два пальто есть времен СССР. Вот постарею еще больше, возьму бутылки молочные в авоську, налью в них молока и по улице пешочком, догоняя автобус», — пошутил мужчина.

В то же время фолловеры вспомнили, что обувь производства СССР зачастую выглядела неказисто, а предметом мечтаний граждан тогда были импортные туфли из Чехии или Болгарии. «Для молодежи ни хрена не было, а если что и было, ходить было невыносимо. Вот и бегали от универмага к универмагу в поисках заграничного дефицита», — рассказала одна из комментаторов. Другая пользовательница подтвердила, что помнит очереди в столичных магазинах за австрийской, югославской и чешской обувью.

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