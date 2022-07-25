Россияне назвали главное достоинство обуви и одежды в СССР

«Обувь была не очень красивая, зато из натуральной кожи и долго носилась», «По несколько лет и гулял в ней, и в школу ходил, и футбол играл, и огород копал. Удобно!» — вспомнили фолловеры. Один из пользователей отметил, что этими же характеристиками обладали и другие предметы гардероба. «Два пальто есть времен СССР. Вот постарею еще больше, возьму бутылки молочные в авоську, налью в них молока и по улице пешочком, догоняя автобус», — пошутил мужчина.