Китайские ученые узнали, как по хвосту собаки определить чувства

Китайские ученые провели исследование и установили, каким образом следует «читать» язык хвоста собаки. Об этом говорится в статье, опубликованной в британском таблоиде The Daily Mail.
Сотрудники Академии наук КНР использовали систему отслеживания движений, чтобы проанализировать 21 000 виляний хвостом десяти собак породы бигль. В ходе эксперимента животные три дня встречались с незнакомцами, которые хорошо с ними обращались – гладили, кормили и играли.
Специалисты заметили, что, когда псы встречались с незнакомцами, они виляли хвостом в левую сторону, а когда к ним заходили люди, с которыми собаки уже общались ранее, движения хвоста были направлены вправо.
По словам одного из авторов работы, доктора Юнь Кью Чжана, псы виляют хвостом в правую сторону из-за активации левого полушария головного мозга, в котором обрабатываются положительные эмоции. В результате, если ваш питомец виляет хвостом в правую сторону, то он счастлив и доволен. В случае, если хвост больше «смотрит» влево, можно сделать предположение, что собака нервничает либо напугана.