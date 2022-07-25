Китайские ученые узнали, как по хвосту собаки определить чувства

Китайские ученые провели исследование и установили, каким образом следует «читать» язык хвоста собаки. Об этом говорится в статье, опубликованной в британском таблоиде The Daily Mail.

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Сотрудники Академии наук КНР использовали систему отслеживания движений, чтобы проанализировать 21 000 виляний хвостом десяти собак породы бигль. В ходе эксперимента животные три дня встречались с незнакомцами, которые хорошо с ними обращались – гладили, кормили и играли.

Специалисты заметили, что, когда псы встречались с незнакомцами, они виляли хвостом в левую сторону, а когда к ним заходили люди, с которыми собаки уже общались ранее, движения хвоста были направлены вправо.