В Воронеже нарисовали граффити с героями «Кавказской пленницы»

В центре Воронежа появилось граффити с киноперсонажами – Трусом, Балбесом и Бывалым. Изображение героев комедий Леонида Гайдая «Операция Ы и другие приключения Шурика» и «Кавказская пленница» нарисовали на подпорной стене Тихвино-Онуфриевского храма в Фабричном переулке.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Фотографии рисунка разместила в соцсетях краевед Ольга Рудева.

Жители Воронежа оценили мастерство граффитистов – образы, которые воплотили на экране Георгий Вицин, Юрий Никулин и Евгений Моргунов, получились очень похожими.