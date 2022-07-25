В Воронеже нарисовали граффити с героями «Кавказской пленницы»

В центре Воронежа появилось граффити с киноперсонажами – Трусом, Балбесом и Бывалым. Изображение героев комедий Леонида Гайдая «Операция Ы и другие приключения Шурика» и «Кавказская пленница» нарисовали на подпорной стене Тихвино-Онуфриевского храма в Фабричном переулке.
Фотографии рисунка разместила в соцсетях краевед Ольга Рудева.
Жители Воронежа оценили мастерство граффитистов – образы, которые воплотили на экране Георгий Вицин, Юрий Никулин и Евгений Моргунов, получились очень похожими.
При этом некоторые горожане отметили, что несмотря на то, что это красиво, делать такое граффити рядом с храмом не уместно.