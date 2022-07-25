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3 часа назад

В Воронеже нарисовали граффити с героями комедии «Кавказская пленница»

runews24.ru

В центре Воронежа появилось граффити с киноперсонажами – Трусом, Балбесом и Бывалым. Изображение героев комедий Леонида Гайдая «Операция Ы и другие приключения Шурика» и «Кавказская пленница» нарисовали на подпорной стене Тихвино-Онуфриевского храма в Фабричном переулке.

В Воронеже нарисовали граффити с героями «Кавказской пленницы»
Фото: runews24.rurunews24.ru

Фотографии рисунка разместила в соцсетях краевед Ольга Рудева.

Жители Воронежа оценили мастерство граффитистов – образы, которые воплотили на экране Георгий Вицин, Юрий Никулин и Евгений Моргунов, получились очень похожими.

При этом некоторые горожане отметили, что несмотря на то, что это красиво, делать такое граффити рядом с храмом не уместно.

Истории,Евгений Моргунов,Георгий Вицин,Юрий Никулин,Леонид Гайдай,
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