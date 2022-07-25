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3 часа назад

Как и для чего новозеландец делает тату маленьким детям

Мира Маркина

Тату на маленьких детях вызывает у людей массу вопросов, но в Новой Зеландии тату-мастер не заботится об этом. Наоборот, благодаря своей работе он помогает детям, радует их и, что важнее всего, не наносит им никакого вреда. Подробнее о необычных тату-услугах новозеландца – в материале "Рамблера".

Как и для чего новозеландец делает тату маленьким детям
Фото: RedditReddit

Однажды Бенджамин Ллойд совершенно случайно обнаружил удивительный эффект. Он выяснил, что если полностью соблюдать татуировочный стиль изображения, но не колоть татуировки, а наносить их аэрографом, на фото рисунки на теле будут выглядеть как настоящие тату.

Reddit

Ллойд прославился на весь интернет после того, как опробовал новомодную технику на собственном сыне. Татуировщик выложил в сеть фото, на котором его ребенок стоит без футболки и все его тело от шеи до пояса украшают рисунки. Кадр набрал огромное количество лайков и комментариев. Такой успех работы вдохновил Бенджамина, и он решил использовать искусство во благо: новозеландец отправился в детские больницы, чтобы сделать такие рисунки их маленьким пациентам. Татуировщик решил, что подобный эксперимент развеселит малышей и скрасит их больничные будни.

Reddit

И Ллойд не ошибся! По словам мастера, дети оказались в восторге от нового образа. Да и родителям беспокоиться не о чем: татуировщик заверил, что используют самые нетоксичные краски, а рисунки временные и легко смываются.

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