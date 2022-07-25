Найдено новое течение, которое поможет освоить Арктику

Коллаборация ученых из нескольких российских институтов обнаружила новое теплое течение в желобе Святой Анны, ускоряющее таяние морских льдов в Арктике. Это открытие позволит спрогнозировать климат в регионе и определить перспективы добычи здесь полезных ископаемых. Результаты работы, поддержанной грантом Российского научного фонда, опубликованы в журнале Frontiers in Marine Science.

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По наблюдениям ученых, Арктика страдает от глобального изменения климата сильее, чем остальная планета. Средняя температура воздуха здесь увеличилась на 2-3°С с начала индустриальной эпохи, достигнув максимума за последние 4000 лет. В среднем на планете за это время стало теплее на 1°С. Из-за этого площадь ледяного покрова в Арктике стремительно сокращается, начиная с конца 1990-х: 15 минимальных значений площади арктического льда были зафиксированы за 15 последних лет. При этом меняется и качество льда. Если в марте 1985 года толстый лед старше четырех лет составлял третью часть от общего покрова, то в 2020 году его было уже менее 5%.

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Эти изменения негативно сказываются на обитателях арктических экосистем от планктона до крупных млекопитающих: тюленей, моржей и белых медведей. При этом для человека есть и хорошая новость: из-за таяния льдов появляется больше возможностей для добычи полезных ископаемых и транспортного сообщения по Северному морскому пути. Чтобы использовать их, необходимо правильно оценить возможные климатические изменения арктической зоны. А это, в свою очередь, невозможно без понимания фундаментальных процессов, происходящих в Северном Ледовитом океане. Один из важнейших регионов — желоб Святой Анны, через который, как через бутылочное горлышко, проходит значительная часть теплых течений из Атлантики. Попадая затем в Северный Ледовитый океан, они определяют его температурные характеристики и влияют на ледообразование в северной части Арктики.

Чтобы изучить циркуляцию вод в этом регионе, сотрудники Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН (Москва), Московского физико-технического института (Долгопрудный), Морского гидрофизического института РАН (Севастополь), Российского государственного гидрометеорологического университета (Санкт-Петербург) и Тихоокеанского океанологического института имени В.И. Ильичева ДВО РАН (Владивосток), осуществили первую подробную гидрологическую съемку по всей площади желоба Святой Анны.