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1 час назад

Женщина сорвала джекпот в лотерею благодаря совету матери

Lenta.ru

Жительница американского города Моксвилл, штат Северная Каролина, сорвала джекпот в лотерею и разбогатела благодаря тому, что прислушалась к совету, который дала ей мать. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Женщина сорвала джекпот благодаря совету матери
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Мать посоветовала 55-летней Джине Диллард приобрести билет образовательной лотереи Северной Каролины. Прежде она никогда этого не делала.

Женщина согласилась, поехала в продуктовый магазин и за пять долларов (около 300 рублей) купила лотерейный билет. Он оказался выигрышным и принес ей 254,9 тысячи долларов (14,5 миллиона рублей).

«Я даже мечтать о таком не могла»,

— призналась Диллард. По ее словам, после выигрыша она всю ночь не спала.

Джина планирует потратить полученные деньги на выплату ссуды за дом и автомобиль. Оставшуюся часть она отложит на будущее.

Ранее сообщалось, что жительница Мичигана, США, прислушалась к неожиданному совету незнакомца и сорвала джекпот в лотерею. Незнакомец посоветовал ей и ее мужу купить лотерейный билет, когда они стояли в очереди на заправке.

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