Женщина сорвала джекпот благодаря совету матери

Жительница американского города Моксвилл, штат Северная Каролина, сорвала джекпот в лотерею и разбогатела благодаря тому, что прислушалась к совету, который дала ей мать. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Мать посоветовала 55-летней Джине Диллард приобрести билет образовательной лотереи Северной Каролины. Прежде она никогда этого не делала.

Женщина согласилась, поехала в продуктовый магазин и за пять долларов (около 300 рублей) купила лотерейный билет. Он оказался выигрышным и принес ей 254,9 тысячи долларов (14,5 миллиона рублей).

«Я даже мечтать о таком не могла»,

— призналась Диллард. По ее словам, после выигрыша она всю ночь не спала.

Джина планирует потратить полученные деньги на выплату ссуды за дом и автомобиль. Оставшуюся часть она отложит на будущее.